Dinero de video, aportaciones para movimiento: AMLO

Aguascalientes.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el video donde se ve a su hermano Pío recibiendo dinero es una reacción normal y legitima de quienes están viendo afectados su intereses por la decisión de su Gobierno de acabar con la corrupción.

Acusó que sus adversarios están muy molestos y explicó que el dinero que se observa en el video fueron aportaciones ciudadanas al movimiento que representaba en 2015.

"No somos iguales, en este caso del video, de mi hermano con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando al señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos, no solo es eso", dijo en conferencia mañanera desde Aguascalientes.

"En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones".

El mandatario insistió en que se han ventilado casos muy importantes, como el de Lozoya y García Luna, como parte de la transformación, pero que no se comparan con tema del dinero que recibió su hermano.

Aseguró que conocía de la existencia del material desde hace al menos 5 días.

"Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país", afirmó.

"Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, que ha implicado a ex Presidentes, a legisladores, a funcionarios públicos. Y como también se está ventilando el caso del señor García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, de una banda de narcotraficantes, siendo Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, estos dos casos muy delicados, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir: todos son lo mismo".

Los recursos que se reciebieron se utilizaban para apoyar a quienes trabajaban en la organización del movimiento, apuntó López Obrador.

"Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento, y como él mismo lo afirma, David León, él trabajaba consiguiendo los fondos", explicó.

"A mí me apoyaba a la gente, había una cuenta abierta en un banco, en Banorte, en donde depositaba el dinero para mantenernos, yo tenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí, esto por años hasta que nos clausuraron la cuenta, primero la teníamos en otro banco, no era Banorte y por represalias, nos las cancelaron y le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que a pesar de la situación tan difícil de presión que vivíamos, se atrevió a abrirnos la cuenta".

Agregó que el video debe ser presentado ante las autoridades para que investigue y se llame a declarar a los involucrados, incluyendo a su hermano Pío.

"Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018, para que no vaya haber malas interpretaciones", comentó.

"Y que una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalment(...) Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León, y llegar al fondo y lo mismo a los ex Presidentes y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna".

Asimismo, reiteró que habrá cero corrupción y cero impunidad sin importar quien sea para no fallar al pueblo ni traicionar a los mexicanos.

Ayer, se difundieron dos videos y un audio por Latinus, sitio del periodista Carlos Loret de Mola, donde se observa a Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibiendo dinero en efectivo, envuelto en bolsas y sobres para campaña, en 2015.

La persona que le entregó el dinero fue David León, ex Coordinador Nacional de Protección Civil y recientemente nombrado titular de la nueva distribuidora de medicamentos del Gobierno federal.