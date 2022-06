¿Dinero para el INE? Mejor pobreza franciscana, dice AMLO

CDMX.- Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el recorte al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2022, pues la Cámara de Diputados no dio ninguna explicación para imponerlo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es mejor la pobreza franciscana. En conferencia, el Mandatario federal dijo que el presupuesto al INE "es cosa de diputados", pero su Gobierno puede dar "otra vuelta a la tuerca" porque hace falta darle más dinero al pueblo.

"La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto, en el caso de órganos autónomos nos entregan su presupuesto el INE, la SCJN, en Banco de México y nosotros integramos esos presupuestos al presupuesto general y se envía a la Cámara de Diputados, nosotros no podemos modificar el presupuesto que envía ningún presupuesto de órgano autónomo, quien puede modificar, (el Legislativo). Si hay una resolución de la Corte sobre el presupuesto del INE quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados

"Es lo que puedo decir, lo demás ya para que repito, ya saben mi opinión, si ya estoy pensando que le vamos a ser otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo".

"Y a ver si es posible pasar de austeridad republicana a una fase superior que podría ser pobreza franciscana, para todos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de mal acostumbraron, de les olvidó que somos servidores públicos, para qué se meten de servidores públicos si lo que quieren es dinero", dijo.

Ayer, por unanimidad, la Primera Sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales de 2021, para impugnar el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que los diputados aplicaron a su petición presupuestal.

Los ministros emplazaron a la Cámara de Diputados a que en 45 días hábiles, una vez notificada la sentencia, analicen y aprueben nuevamente el presupuesto del INE para 2022.

El Presidente criticó que funcionarios públicos viajen en autos del año.

"¿Qué no se puede ser austero? ¿Qué no el poder es humildad? Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de como vive la gente, pues que no opten por el servicio público, nadie está autorizado, como decía el poeta, nadie tiene derecho a lo superfluo".

'Abstención ayuda a mapaches electorales'

El Presidente pidió a los ciudadanos salir a votar en los comicios de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca, pues el abstencionismo, consideró, ayuda a los mapaches electorales.

"Llamamos es a qué la gente participe, se puede votar en todos los pueblos dónde se van a instalar las casillas, no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla", dijo.

El Mandatario aseguró que de cara a las elecciones hay tranquilidad, pese al "ruido de los medios".

"No hay ningún indicio de violencia. De todas maneras la GN va estar pendiente en todos lados, para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar porque la abstención ayuda a los mapaches electorales.

"Ya lo hemos dicho varias veces si votan pocos pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza, repartir dinero, entregar despensas, patos, pollos, cochinos, marranos, ya estoy como Fox, pero cuando vaya mucha gente no les alcanza, aunque compren los votos, que salen los ciudadanos, a ejercer su derecho, hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide y esa es la democracia".