Diputada confiesa 'moches'; aprueban modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera

Con la confesión en tribuna de la diputada de Morena Patricia Armendáriz de haber participado en actos de corrupción durante los sexenios de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo al recibir moches en reestructuraciones municipales de gastos y contrataciones, fue aprobado adicionar a Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta un 0.15% del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con contratación.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló con 276 votos a favor, 182 en contra y 2 abstenciones, y fueron remitidos los cambios al Senado de la República. La fracción parlamentaria de Morena argumentó que, las modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es para que se consideren gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos por parte de los gobiernos locales.

Al argumentar a favor de la iniciativa, la diputada Patricia Armendáriz confesó que participó como restructuradora de ambos ex presidentes en los estados y municipios. La parlamentaria aceptó que por órdenes presidenciales se corrompieron a presidentes municipales.

"El pago era en efectivo, mis comisiones eran en efectivo. Llenaba mis cajones y los mandaba a Suiza, y además, de eso, en el peor de los casos si me das tu estructura ahí te va el moche. En el mejor de los casos si era una persona decente me cobraba yo “mis honorarios inmensos”, porque solo yo sabía restructurar y porque además me mandaba el presidente en turno, y en el peor de los casos te volvía yo un corrupto presidente, porque corrompimos a los presidentes”, confesó su caso y ejemplificó el de otros sin dar nombres.

A pregunta del diputado del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, especificó su vivencia con los ex presidentes durante la discusión de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

Al fundamentar su iniciativa, la diputada por Morena, Laura Imelda Pérez Segura, expuso que el objetivo de esta reforma es establecer que los entes públicos al momento de contraer deudas y obligaciones lo hagan con un límite prudencial a los gastos y costos relacionados con los convenios de financiamiento.

La diputada federal agregó que dichos costos no deberán exceder el 0.15% del monto total que se desea adquirir, buscando de esta manera que se contrate una deuda al menor costo financiero y con la intención de que se celebren bajo las mejores condiciones como lo dice el artículo 17 constitucional y puedan destinarse a inversiones públicas productivas, su reestructura o financiamiento.

El diputado por el PRI, Ildefonso Guajardo, manifestó en tribuna su preocupación por la brecha que se generaría entre municipios grandes y pequeños si se aprueba la modificación al Artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El ex secretario de Economía recordó que en 2016 se promulgó la Ley de Disciplina Financiera por el que se crearon, reglas de disciplina presupuestaria, el Sistema de Alertas, reglas para la contratación de deuda, el Registro Público Único de la deuda y Deuda Estatal Garantizada.

El diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña señaló que es necesario limitar y generar condiciones de mayor responsabilidad en los préstamos que las autoridades municipales asuman.