Diputado prometió a menor hacerlo su secretario y darle estudios

Excelsior

Ciudad de México.- Entrar a la universidad, un curso de inglés, aprender a manejar y convertirlo en su secretario particular, es lo que le prometió el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, al menor de 15 años que lo acusa de abuso sexual.

"Me prometió que me iba a meter a la BUAP, que me metería a un curso de inglés, que me enseñaría a manejar, que me iba a convertir en su secretario personal”, señaló la víctima en entrevista para Grupo Imagen.

El pasado miércoles, el adolescente quien se hallaba con el legislador por cuestiones de trabajo, denunció ante la policía capitalina la agresión sexual, por lo que fue resguardado y orientado para recibir apoyo legal y psicológico.

El adolescente contó cómo sucedieron los hechos y señaló que a lo que se dedicaba cuando estaba en la Cámara de Diputados era llevar papeles, realizar depósitos y pagos.

"Pasamos a un Oxxo me hizo una recarga, porque le dije que necesitaba estar comunicado con mis papás y me compró un refresco, me tomo el refresco, pero sabía amargo. De ahí después de que tomé el refresco ya no podía, me intentaba parar y me sentía muy mareado, él me había avisado que iba a rentar dos habitaciones una para cada quien. En el momento cuando llegamos a la habitación, nada más renta una con una cama, me sentí extraño porque iba a rentar las dos, no una, pero ya me sentía mal, ya estaba mal".

Nada más llegué y me acosté ya no me podía levantar, llego, me acuesto, el diputado se mete al baño cuando sale, sale totalmente desnudo y se acuesta en mi lado derecho. "En ese momento agarró y empezó a caminar en la cama, me bajó el pantalón hasta las rodillas, empezó a hacer manipulación… estuvo como 10 minutos en eso. Me intentaba animar e intentaba gritar y nada más pude voltearme, el me voltea y se para y se sube encima de mí, agarra saliva la pone en su… y empieza a moverse de arriba para abajo. Cuando se quitó, me quedé dormido”.

"A las 4:53 me levanto y reacciono y recuerdo lo que pasó, entre al baño, eche todas mis cosas a la maleta, cuando iba a salir el diputado se paró y me obstruyó la salida, no me dejaba salir. Estuve 50 minutos esperando que me dejara salir, a la fuerza me daba dinero, pero yo le decía que no quería dinero, yo lo que quiero es justicia”.

"No me dejaba salir hasta que le dije, bueno yo no voy a decir nada, nada más déjeme salir, ya me quiero ir de aquí, ya fue como me dejó salir a las 5:50 yo ya estaba afuera del hotel y le marqué a mi mamá, le platiqué todo y me dice busca una patrulla”.

"Caminé encontré una patrulla, los oficiales me dieron el apoyo, volvimos a subir a la habitación, estuvimos tocando, tocando y no salió".

"Ya cuando sale y ve a los policías luego quiere cerrar. Los policías retienen la puerta no lo dejan cerrar y empieza decir estoy desnudo, déjenme cambiarme y ahí se esperaron. A mí me bajaron estuve en la patrulla estuvimos esperándonos hasta que lo bajaron y lo subieron a la patrulla”.

El menor contó que el diputado le ofreció dinero para que no contara lo sucedido, además que tuvo que insistir a los policías y funcionarios de la Fiscalía para que le creyeran.

Una vez que el menor hizo contacto con su familia, el diputado habló con la madre del menor para pedirle que no lo perjudicara y le ofreció dinero a cambio.

"Yo se lo suplico, si yo se lo voy a pagar con creces, no me destruya. Por eso, pero nunca hubo fuerza ni nada, se lo juro que no le hice nada, yo voy a Puebla, que lo lleven a Puebla, yo voy a su casa para que no se mueva usted, yo voy a su casa y le llevo el dinero, yo no me escondo. Deme la oportunidad señora se lo suplico. El que se vaya en un taxi a la Tapo. Yo me voy a Puebla, me regreso en este m omento. La voy a ver allá se lo entrego sano y salvo. Y llegamos a un acuerdo, con usted y son su papá”, se escucha decir al diputado.

Grupo Imagen buscó al diputado Saúl Huerta en sus oficinas de la Cámara de Diputados, sin embargo, no ha habido respuesta.