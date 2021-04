Diputado señalado de abuso sexual a menor, ofrece dinero a madre

Excelsior

Ciudad de México.- La tarde de ayer la SSC CDMX detuvo al diputado Federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta fue aprehendido en el hotel Exe Cities Reforma, ubicado en calles de la colonia Juárez, por ser señalado de realizar tocamientos a un menor de 15 años originario de Puebla.

El funcionario fue llevado a la Fiscalía de Delitos Sexuales, sin embargo, más tarde fue liberado.

Según las investigaciones el adolescente habría sido contratado por el diputado para que fuera su ayudante, los dos habrían llegado al hotel y ahí el menor de edad refiere que Saúl Huerta lo tocó.

El chico avisó a la seguridad de hotel y elementos de la SSC se lo llevaron para después liberarlo.

En la noche el diputado se pronunció al respecto, dijo que no utilizó el fuero.

A la redacción de Imagen Noticias llegó un audio en el que el diputado le pide a la madre del menor de 15 años “no perjudicarlo y que lleguen a un acuerdo económico para que ya no lo persiga la justicia”.

En el audio además se escucha que le dice a la madre del menor que la puede ver, pero…

“No en la delegación”

¿Entonces donde lo veo diputado?

“Aquí en el hotel donde estoy o donde usted me diga. Vamos a llegar a un acuerdo económico, yo se lo suplico, se lo voy a pagar con creces. No me destruya.

El diputado se encuentra en campaña para buscar la reelección.