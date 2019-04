Diputados aprueban reforma a Afores

Ciudad de México





El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma presidencial a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que modifica el régimen de inversión de las afores sobre los recursos de millones de trabajadores en el país.





La reforma puso en contra a Morena y al PT, aunque son aliados políticos.





Sumó los votos del PAN, Morena, PES y Verde Ecologista, y en contra los del PRI, PRD y MC y PT, dando como resultado 250 votos a favor, 192 en contra y 16 abstenciones.





Los legisladores del PT acusaron que no están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni son “fifís”, pero no pueden apoyar el proyecto porque “es neoliberal” e impactará negativamente a los más de 62 millones de trabajadores del país.













Como dijo aquel que ya se fue, que ya no está desde el 1 de diciembre: sé que no van a aplaudir, también sé que van a votar a favor de esta iniciativa de reforma, pero también, convencido, les digo que estamos traicionando a todos aquellos que confiaron y que nos otorgaron el voto creyendo que con el gobierno en la bancada les iba a ir mejor”, dijo el diputado José Luis Montalvo.





Con los cambios, las administradoras de los ahorros de los trabajadores operarían a través de Fondos de Inversión Especializados de Fondos para el Retiro y no bajo el régimen de hoy, en Sociedades de Inversión Especializados de Fondos para el Retiro.





La petista Hildelisa González argumentó que su bancada fue en contra porque la reforma “propone aumentar las comisiones, a mayor comisión es menor el monto de las pensiones, por lo cual, los únicos que ganan serán las administradoras y las Afores, y no los trabajadores. Entonces, con esta iniciativa se habrá pulverizado el ahorro del trabajador. De aprobarse esta iniciativa, las impactantes ganancias de las Afore seguirán contrastando con la precariedad de los ahorros de los mexicanos”.





Empero, la morenista Dolores Padierna señaló que el PT estaba dando datos falsos, como señalar que 62 millones de trabajadores tienen ahorros en afores, pues dijo que 30 millones están en la informalidad.





Explicó que la reforma obligaría a que la Consar tenga la opinión de la Secretaría de Hacienda para que determine en qué se invierte y en qué no los ahorros; se cancelan las sociedades de inversión y se cambian a fondos de inversión; se aumenta la posibilidad de que terceros, no sólo el gobierno, patrones, trabajadores, inviertan en estas cuentas individuales sino otros también.





Las comisiones, ahora, se cobrarían en función de los resultados, ya no es como está ahorita que las afores cobran la comisión independientemente de los resultados, independientemente de las minusvalías, independientemente de que perdieron; ya no, es obtendrán comisiones sí y sólo sí aumentan los rendimientos y es un cambio muy importante porque la comisión tendrá un componente móvil, flexible: si administras bien, aumentas los rendimientos entonces tendrás comisión, si inviertes de manera negativa no tendrás comisión”, dijo.