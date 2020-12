Diputados podrán buscar reelección sin dejar cargo

Reforma

Ciudad de México.- Por siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló que los diputados que quieran reelegirse permanezcan en su cargo.

Sin embargo, se aprobaron una serie de lineamientos para frenar, lo más posible, a que los legisladores hagan uso de los recursos de la cámara.

El presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, y sus compañeros Carla Humphrey, Claudia Zavala y Ciro Murayama insistieron en que los legisladores debían separarse de su cargo al menos 60 días para irse a campaña, y garantizar condiciones de equidad, pues se corre el riesgo de que usen recursos públicos en sus contiendas.

Sin embargo, el resto de sus compañeros argumentaron que el Instituto no está facultado para establecer dicho lineamiento, y criticaron al Congreso por no reglamentar la reelección.

Ante este escenario, los consejeros aprobaron medidas para endurecer la fiscalización a la que deberán someterse quienes sean candidatos por el mismo cargo.

El Instituto pedirá a la Cámara de Diputados firmar un convenio, en el que se compromete a entregar toda la información sobre los recursos y apoyos que reciben los legisladores, a fin de detectar, con mayor facilidad, si están haciendo mal uso de los recursos asignados en San Lázaro.

"Un acuerdo para que la Unidad Técnica de Fiscalización pueda disponer de información sobre el dinero (y apoyos) al que tiene derecho cada diputado que se postule. A fin de que el personal a su cargo no participe en la campaña, que si tiene un vehículo que no lo destine para su campaña, o su oficina, si cuenta con información previamente podrá hacer una fiscalización mucho más eficaz", ejemplificó el consejero Jaime Rivera, quien hizo la propuesta.

También se acordó que si la Unidad Técnica de Fiscalización detecta mal uso de recursos públicos, de inmediato informará a las autoridades correspondientes para que tomen medidas.

A propuesta de la consejera Dania Ravel y Carla Humphrey se establece que los legisladores que busquen la reelección no podrán dejar de acudir a las sesiones o reuniones del órgano legislativo por realizar actos de campaña.

"Tampoco no podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos que les correspondan para ejercicio su encargo con fines electorales y deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo", establece la adenda al acuerdo.

Los candidatos tendrán que postularse por el mismo distrito o circunscripción, esto pese a que los partidos políticos exigían quitar dicha restricción para que fuera libre. Incluso así lo aprobó la Cámara de Diputados en su acuerdo.

"Las y los diputados que hayan sido postulados originalmente por un partido político, sin haber sido militantes de este o, en su caso, de alguno de los partidos políticos coaligados, deberán ser postulados por el mismo partido, o en su caso, por alguno de los integrantes de la coalición", indica el artículo 9 de los lineamientos, el cual también exigían los partidos se eliminará, pero por mayoría se mantiene.

Únicamente el PRD se declaró en contra de que los legisladores se mantuvieran en su cargo, al considerar que, en condiciones actuales, las bancadas gastan de manera discrecional los recursos que reciben y no rinden cuentas, por lo que será difícil que lo logre hacer el INE.

"En qué se va a poner lupa si no sabemos cómo gastan, cómo sabemos que las bancadas no destinarán esos recursos a sus candidatos que buscan reelegirse. Hasta el momento la Auditoría Superior no ha logrado saber cómo gastan las bancadas ese dinero, será muy difícil la fiscalización", afirmó el representante del PRD, Ángel Ávila.