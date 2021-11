Diría AMLO a Biden sobre reforma: no quieren dejar de robar

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si su homólogo estadounidense, Joe Biden, le pregunta sobre la reforma eléctrica que impulsa su Gobierno durante la reunión que sostendrán el 18 de noviembre en Washington, él le explicaría en qué consiste y le díría: 'es que no quieren dejar de robar'.

"Entonces no me va a costar ningún trabajo decirle al Presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos, nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos o a hacerle recomendaciones y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho".

"Pero en el caso que me dijera algo, le diría: Presidente, es que no quieren dejar de robar. Dígame, ¿qué se hace en estos casos?".

El tabasqueño aseguró que le explicaría al Mandatario estadounidense en qué consiste su iniciativa.

"No está en la agenda, pero si surgiera, nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica".

En conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo reiteró que ha cumplido con su compromiso de no aumentar los precios de las gasolinas, del diesel y de la luz.

"Para cumplir ese compromiso ayuda mucho el que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada reforma energética, para favorecer a empresas y particulares sobre todo de extranjeras que abusan vendiéndole cara la luz a la Comisión Federal de Electricidad, y no pagando igual la luz que como se cobra a las familias mexicanas", abundó.