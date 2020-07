Discute con su hermana y se quita la vida; tenía 12 años

Agencias

Aguascalientes.- Un menor de 12 años se quitó la vida tras discutir con su hermana, en Aguascalientes.

Dice Raymundo Campos, vecino:

"Trabajamos en el campo y la hija mía nos aviso, bajamos a la carrera y ya estaba, que la misma mamá lo bajo, ahí tienen un tejaban y ahí está en el tejaban"

Así fue encontrado Ricardo, de tan sólo 12 años de edad... suspendido en el tejaban de su casa.

La tarde de este jueves , su madre salió del domicilio por un instante en compañía de su hija de 7 años de edad y al regresar encontró a su hijo sin vida.

Manuela Muñoz, vecina:

"Si da mucha tristeza porque bien jovencito .. liga a .. habemos familias muy reservadas , pero el niñito aquí venía a la doctrina , yo creo que fue un momento yo creo que el chamuco"

Ricardo habría tomado la drástica decisión de acabar con su vida al interior de su domicilio ubicado en la Avenida Revolución de la comunidad Agua Zarca en el Municipio de Cosío después de tener una discusión con su hermana de 7 años de edad.

Manuela Muñoz, vecina:

"Yo le digo a la mamá no se culpen, no se culpen aquí no hay culpables, dice que a lo mejor porque se va a trabajar , pero esos niños no estaban solos, yo no sé decirle nada , yo nomas le digo que ellos eran muy tranquilos"

Tan sólo horas antes, Ricardo se encontraba jugando con sus vecinos de manera normal en la calle.

Raymundo Campos, vecino:

"Se salían a jugar aquí, toda la noche estuvieron jugando con mis niños y el papá ahí estaba junto con los niño , cuidándolos"

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales de Cosío al llegar al lugar descolgaron al menor para tratar de darle reanimación cardiopulmonar para salvarle la vida, pero todo fue en vano, ya había dejado de existir.

Raymundo Campos, vecino:

"Mi carnal llegó dejó la troca abierta se metió , nos metimos a correr , ya estaba bajado , la mamá ya lo había bajado. no pudieron ayudar? No ya no. Yo tengo una cuñada y con lo que oyeron le tocó el pulso y dijo que ya no".

El hecho conmocionó a la comunidad, ya que no es el primer menor de edad que sale por la puerta falsa en el municipio de Cosío, el año pasado en la comunidad Refugio de La Providencia muy cerca del lugar una niña de 10 años de edad se quitó la vida.

Cruz Delgado, vecino

"Por falta de atención a los hijos , apoyarlos en todo lo que ellos necesitan por eso siento que pasan este tipo de cosas"