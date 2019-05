Discuten en Senado reforma educativa

Ciudad de México.- El Senado de la República comenzó el desahogo de la reforma educativa que a medianoche fue aprobada en la Cámara de Diputados.

En comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos los senadores analizan la minuta turnada desde San Lázaro.

Uno de los varios ajustes que se hicieron a la minuta tiene que ver con el artículo 16 transitorio para que prevalezca siempre la rectoría del Estado sobre la educación, lo que cerraría la puerta al tráfico de plazas.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría en las tres comisiones y no tendría problema para apurar la aprobación del dictamen.

El senador Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas, dijo anoche que percibía "buen ánimo" para esperar que en el Pleno la reforma sea aprobada.

"Hay un buen ánimo, pero no quiero adelantar vísperas. La mayoría calificada se construye en el momento y no quiero tampoco asumir una actitud de triunfalismo, sino decirles que a veces se puede y a veces no. Soy un hombre falible y soy ser humano y a veces construyo mayorías calificadas y a veces no. Somos 59 y requerimos 85 votos. Entonces, mañana veremos, pero yo tengo optimismo que mañana podamos ya decir adelante a los maestros de México", planteó.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó que se votará tal y como lo hicieron sus correligionarios en la Cámara de Diputados, que anoche respaldaron la reforma.

El Partido Acción Nacional (PAN) sería la única bancada que votaría en contra.