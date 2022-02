Dispara México quema de gas

CDMX.- Nunca oscurece por completo en Colonia El Carmen, hogar del centro de procesamiento de gas natural más grande de México, en el estado de Chiapas.

Después de la puesta del sol, un resplandor rojo emana del Complejo Procesador de Gas Cactus, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex).

La instalación no puede procesar el gran volumen de gas emitido como subproducto de la producción de petróleo y elimina el exceso quemándolo, una práctica industrial generalizada que, según los científicos, es perjudicial para el medio ambiente.

Quemar el exceso de gas es más económico que invertir en infraestructura para capturarlo, procesarlo y transportarlo para otros usos. Pero además del dióxido de carbono, la quema libera metano, un gas de efecto invernadero más potente.

Las imágenes satelitales de la NASA de sitios de llamaradas en todo México, analizadas para Reuters por científicos del Grupo de Observación de la Tierra de la Escuela de Minas de Colorado, mostraron que la quema de gas ha crecido drásticamente bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

El volumen de gas quemado saltó en un 50 por ciento de 3 mil 900 millones de metros cúbicos cuando López Obrador asumió el cargo en 2018 a 5 mil 800 millones de metros cúbicos en 2020, mostraron los datos, colocando a México entre los 10 principales quemadores del mundo.

Datos preliminares recopilados para los primeros 10 meses de 2021 sugieren que México está en camino de romper el récord de actividad de quema de 2020, encontró el equipo de la Escuela de Minas de Colorado, con febrero registrando un máximo mensual histórico.

Los nuevos datos sugieren que, a pesar de firmar un compromiso internacional para reducir las emisiones de metano, México se está moviendo en la dirección opuesta al impulso global para reducir rápidamente la producción de gases de efecto invernadero.

"Ha habido un aumento significativo tanto en la cantidad de sitios de quema individuales como en el volumen de gas que se quema en México", dijo Christopher Elvidge, investigador principal del equipo de la Escuela de Minas de Colorado.

Los datos satelitales son la única encuesta mundial diaria que recopila información sobre la temperatura, la ubicación y el tamaño de las llamaradas de gas de la industria petrolera.

Los datos preliminares de 2021 no han sido divulgados previamente y el análisis de las cifras de 2020 proporcionó la primera imagen detallada de dónde se está produciendo la quema en México.

Estos datos mostraron que Chiapas y los vecinos estados Tabasco y Veracruz son el epicentro de un aumento dramático en la quema de gas, cerca de varios centros de población.

Aunque los científicos estiman que el aumento de la quema emite millones de toneladas adicionales de gases de efecto invernadero, Pemex no revela las emisiones totales ni la cantidad de gas que se quema, se ventila o se desperdicia.

"La elevada -y creciente- actividad de quema tiene impactos tanto locales como globales", dijo Tamara Sparks, una investigadora que estudió los datos, refiriéndose a la contaminación en las comunidades locales y a los efectos en el calentamiento global.

Los datos de 2020, la visualización más detallada de la quema de México hasta la fecha, mostraron que el número de llamaradas aumentó a 195 desde 141 dos años antes, con los mayores incrementos en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Reuters visitó Chiapas y Tabasco durante varios días en octubre y contó más de 30 sitios en las propiedades resguardadas de Pemex donde se quemaba gas y otros hidrocarburos, incendios que serían registrados por las imágenes de satélite.

Eduardo Prud'homme, un consultor de energía que pasó dos décadas trabajando en Pemex, dijo que el color, el movimiento y la forma de las llamas y el humo en las imágenes de Reuters indicaban la quema de gas mezclado con hidrocarburos más sucios que liberan más CO2, probablemente de pozos abandonados o infraestructura con fugas.

"No es normal, no en este tamaño", dijo Prud'homme, quien también trabajó en el regulador del sector energético y en el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). Reuters no pudo confirmar de forma independiente su análisis.

Pemex está legalmente obligada a inspeccionar, mantener y reparar su infraestructura, incluidos los pozos abandonados, pero los expertos mexicanos en energía -entre ellos cinco reguladores actuales y anteriores- dijeron que era difícil imponer un castigo.

Rosanety Barrios, quien pasó casi dos décadas en el regulador energético y en la Secretaría de Energía, dijo que sancionar a la petrolera estatal "no parece probable" ya que el Gobierno la considera su "mayor interés" para lograr la independencia energética del país.

Climate Action Tracker, un sitio en internet manejado por científicos independientes, considera que las políticas de México son "altamente insuficientes" para alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2.0 grados centígrados, por no hablar del objetivo más estricto de 1.5 grados acordado en la conferencia climática de la ONU en París en 2015.

Las políticas de López Obrador conducirán a un aumento de las emisiones, en lugar de reducirlas, concluyó.

En su último informe trimestral, Pemex reconoció que el 13 por ciento del gas que sale a la superficie como subproducto de la producción de petróleo se desperdicia actualmente, mucho más que el límite del 2 por ciento establecido por los reguladores.