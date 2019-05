Disparo a alumna pudo ser lejano: Graue

Ciudad de México.- El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, dijo que aparentemente el disparo que recibió la alumna Aideé Mendoza en el CCH Oriente fue lejano.

"Aparentemente desde una... con un disparo lejano. No tenemos indicios hasta el momento de que haya sido por lo menos cercano a ella y yo no quisiera especular más hasta que termine las diligencias", dijo.

Abordado en el Palacio de la Autonomía, aseguró que la institución ha hecho su máximo esfuerzo por garantizar la seguridad en los planteles de la casa de estudios.

"Déjeme decirle que hemos hecho grandes esfuerzos y tiene resultados para mejorar la seguridad en todas las instalaciones universitarias, el suceso de hace días tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo muy preciso", expuso.

"Y le vuelvo a insistir que la seguridad en la Universidad, es un suceso muy lamentable, (...) hemos trabajado muy cercanamente para reforzar senderos seguros y la seguridad en las inmediaciones. Hemos puesto un sinnúmero de cámaras, hemos reforzado los protocolos de actuación de los procesos de vigilancia y obviamente ha sido insuficiente".

Por ello, refirió, la UNAM colabora con autoridades capitalinas y de justicia para esclarecer el caso.

Este día, apuntó, se sentará con éstas para que se informe sobre avances, por lo que mientras no hablará sobre detalles de la investigación.

"Estamos muy atentos a la evolución con las autoridades (...) hoy tengo una reunión para revisar que todos ellos (los protocolos) se han llevado a cabo no solamente el de atención en casos de urgencia", dijo.

Después de que se clarifique lo ocurrido, aseveró, la Universidad valorará las medidas a implementar.

Graue señaló que el problema de inseguridad y violencia no sólo se presenta en la institución, sino que es evidente a nivel nacional, por lo que llamó a que se promueva un desarme en todo el país.

"Yo creo que en principio hay que hablar y pedir un desarme nacional. No es un problema nada más de unas escuelas, es un problema de entornos en donde tenemos que exigir como Universidad que exista una mayor seguridad, desaparezcan los giros negros, desaparezca el narcomenudeo y en eso seguiremos insistiendo", añadió.