Disputa es por presupuesto, no me callaré: AMLO

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la unión del "partido conservador" con voceros e intelectuales no es para ganar Gubernaturas o Municipios en las próximas elecciones, sino para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados con la finalidad de controlar el Presupuesto.

"No se unieron los del partido conservador con sus voceros, intelectuales orgánicos, todos para ver quién gana una Gubernatura, Presidencias municipales, diputaciones locales, no, no, no, el propósito es la Cámara de Diputados", señaló en conferencia.

"Porque les incomoda muchísimo sobre todo la política social, le genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes, les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos".

El Mandatario reiteró que si sus opositores logran manejar el Presupuesto se destinará como se hacía a antes para partidas de "moches".

"Entonces, ellos quisieran manejar el Presupuesto, la gente tiene que saber y ya cada vez hay más información de que la función principal de la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados no tiene que ver con el Senado, nada más con la Cámara de Diputados, es aprobar el Presupuesto".

"Entonces, la disputa está en el manejo del Presupuesto. Entonces, si ellos tienen mayoría, los del partido conservador, pues ellos van a manejar el Presupuesto. ¿Cómo lo van a manejar? Como lo manejaban antes, con partidas de moches a todos", afirmó.