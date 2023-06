Disuelven Consejo Ciudadano para elegir candidato opositor

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Consejo Electoral Ciudadano, que se había formado para organizar las elecciones primarias con que la oposición postularía a su abanderado a la Presidencia, quedó formalmente disuelto.

Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional (FCN), explicó que ese órgano había sido concebido porque no se pensaba que los partidos de la Alianza Va por México -PAN, PRI y PRD- tuvieran la voluntad de involucrarse en la organización de las primarias.

El jueves próximo se dará a conocer la integración del Comité Técnico, que estará compuesto por 13 elementos: siete de la sociedad y seis de los partidos, dos por cada uno sin que puedan figurar los presidentes. Y este Comité será el responsable de organizar la consulta interna del 3 de septiembre.

El Consejo Electoral Ciudadano notificó al FCN -con fecha del 27 de junio- que el órgano había sido disuelto.

"En su momento aceptamos participar, a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y, en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente. El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse", cita la comunicación firmada por el ex consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, y por diez personas más.

En el Consejo figuraban Mariclaire Acosta Urquidi, Sergio Aguayo Quezada, María del Carmen Alanís, Marco Antonio Baños, Teresa González Luna, Rosa María Mirón Lince, Rodrigo Morales, María Elena Morera, Arturo Sánchez y Guillermo Sheridan.

Acosta Naranjo adelantó que el Comité Técnico podría estar conformado "por varios" de los que habían formado parte del Consejo Electoral Ciudadano.

"Algunos compañeros ya no dieron el paso porque lo habían hecho en el marco de un organismo de un proceso organizado netamente desde la ciudadanía, cuando nuestras esperanzas de que los partidos pudieran abrir su proceso eran menores.

"Entonces, se disuelve porque pasamos al otro ejercicio. Comprendieron que el hecho de que ahora se haga, no sólo ciudadano, sino conjuntamente con los partidos, es un paso en la democratización de la vida partidaria y ciudadana en México. No es un retroceso: lo estábamos haciendo cuando no estaba claro que los partidos iban a mostrar tal nivel de disposición de aperturar el proceso electoral".

Además se dará forma a un Observatorio Ciudadano que dará seguimiento al procedimiento para, eventualmente, sacar "tarjetas amarillas".

"Será cien por ciento ciudadano", adelantó Acosta Naranjo.