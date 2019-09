Divide a Senado ley contra factureras

Con críticas del PAN, PRI y PRD, el Senado perfila aprobar un paquete de reformas que endurecen las penas contra empresas y personas que expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco.



La reforma, impulsada por Morena, fue respaldada por las bancadas de Movimiento Ciudadano, PVEM, PES y PT.



Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) consideraron la reforma como instrumento de "terrorismo fiscal" y de "extorsión institucional", al señalar que criminaliza a contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal.



El senador panista Julen Rementería acusó que las nuevas disposiciones permitirían al Gobierno federal perseguir a la iniciativa privada.



Rementería consideró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha traicionado a los empresarios que le confiaron su voto.



La reforma prevé considerar el uso de facturas falsas como un delito contra la seguridad nacional y lo relaciona con la delincuencia organizada.



El delito ameritaría la prisión preventiva de oficio.



La priista Nuvia Mayorga advirtió que con estas reformas se podría ahuyentar las inversiones.



El senador perredista Miguel Ángel Mancera pidió acotar en la reforma que sólo se perseguirá a las empresas dedicadas a la fabricación de facturas falsas, no a los contribuyentes ordinarios.



"¿Para qué mandamos este mensaje a los contribuyentes?, ¿por qué no vamos, como lo planteó la Secretaría de Hacienda, por quienes alteran las facturas?, ¿por qué no vamos por quienes alteran los contratos, por esas conductas específicas?, ¿por qué no cerramos en la ley a qué se está dirigiendo?", cuestionó.