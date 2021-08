Docentes estudian guía operativa; uso de cubrebocas obligatorio

Excelsior

Ciudad de México.- Los maestros y maestras en condición de vulnerabilidad deberán de volver a las aulas el 30 de agosto.

En su caso, la autoridad les recomienda usar doble cubrebocas, caretas, lavado constante de manos y respeto a la sana distancia.

De acuerdo con la Guía Operativa para el Regreso Presencial para el ciclo escolar 2021-2022 a clases enviada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), que será analizada por los colectivos docentes esta semana, los grupos de riesgo contemplados en el retorno como el resto del personal educativo y alumnos siempre deben lavarse las manos al llegar al plantel, cada hora y al salir de la escuela.

Entre los puntos de la guía se encuentran organizar el acceso a los baños y limitar el tiempo de permanencia para aumentar la rotación de personas sin aglomeración.

Además, colocar señalizaciones en todo el plantel que indiquen el cumplimiento del distanciamiento físico determinado por la autoridad sanitaria.

La guía señala que es obligatorio el uso de cubrebocas para toda persona que ingrese y permanezca en el plantel durante la jornada escolar, de preferencia tricapa y cómodo, adecuado a su edad y de uso prolongado para evitar que se resbalen o caigan.

En el caso de que los alumnos ingieran alimentos, dispone que se quitarán el cubrebocas siempre y cuando sea en un espacio considerando una distancia de 2 metros y se mantenga la ventilación.

SE IMPROVISA, ACUSAN PAPÁS Y MAESTROS

Maestros, padres de familia y representantes de organizaciones de la sociedad civil advirtieron que más allá de ser una buena noticia el hecho de que el Presidente ni siquiera estuviera enterado de la carta responsiva que tenían que firmar los papás para que sus hijos pudieran entrar a la escuela en el regreso a las clases presenciales, habla de la improvisación de las autoridades para elaborar un protocolo.

"Es improvisar y no tener un plan estructurado para un regreso seguro para todos”, dijo Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México

Nancy Anaya, una madre de familia quien ya había optado por no enviar a su hija a clases, confirmó su decisión.

"No veo un protocolo claro, mucho menos información clara, no entiendo por qué en el punto más alto de una variante en la que los menores son los más vulnerables se promueve el regreso a clases , desestiman el riesgo argumentando que ya los sacamos a las plazas comerciales, a los parques o a los supermercados, que ya es tiempo de regresar a las aulas, pero las plazas, los supermercados o los parques, por increíble que parezca, tienen mejores condiciones que muchas escuelas, nos piden que ayudemos a limpiar las escuelas para que el regreso sea más seguro y para rematar una carta de corresponsabilidad para garantizar una logística segura que primero sí y luego no es necesaria”, expresó.

Paulina Amozurrutia coordinadora del Movimiento Educación con Rumbo, consideró que las medidas erráticas del gobierno federal son una muestra de la nula estrategia para el regreso a clases.

"La secretaria Delfina no ha mostrado un liderazgo en la creación de un protocolo robusto de manejo de la pandemia, una evaluación y regularización con estándares internacionales (PISA por ejemplo) y una capacitación sólida para el manejo de socio emocionales de los alumnos”, dijo.