Doctora continúa en terapia intensiva tras recibir vacuna anticovid

Coahuila.- Continúa delicada la doctora Karla Cecilia Pérez Osorio, internista del Hospital General de Zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien sufrió reacciones adversas tras recibir la vacuna de Pfizer, en el municipio de Monclova, Coahuila.

Carlos Palestino, cuñado de la especialista, quien se mantiene internada en la Unidad de Especialidades Médicas número 25 de Monterrey, Nuevo León, sostuvo que la posición como familia es que la profesionista recibiera la atención adecuada.

“Estamos muy consternados y quisiéramos que ella recibiera la mejor atención, estábamos desesperados porque en un principio hubo una lenta respuesta”

“Queremos aclarar que no somos anti vacunas, que no queremos causar pánico, eso no queremos y entendemos la postura de la Secretaría de Salud que nos parece muy correcta que se tiene que estudiar, que analizar, se tiene que hacer todo lo necesario para dilucidar si es una cuestión asociada a la vacuna que coincidió, pero que tenemos que descartarlo, se tiene que tener un protocolo para verificar este evento que no tenía antecedentes y que no se ha reportado en ninguna parte del mundo”, explicó.

Sostuvo que la doctora Karla Cecilia se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, desde su ingreso se está otorgando la atención y los tratamientos necesarios.

“Esperamos que tenga una buena evolución, aunque en realidad no se tiene certeza de cómo evolucionará pues repito, es un evento completamente desconocido previamente”, dijo.

Carlos Palestino aclaró que no quieren causar polémica, tampoco quieren que se politice el caso, “no queremos que se mal entienda y evitar conflictos en el tratamiento de nuestro familiar dejamos que las autoridades pertinentes den informes al respecto, nosotros no”.

Manifestó que no están en contra de la vacuna, al contrario apoyan la vacunación segura y efectiva y comprenden que pueden existir efectos adversos a diversos medicamentos.

Sin embargo, al ser una vacuna en periodo experimental por la pandemia se concedió su autorización por la FDA, es necesario reportar, estudiar y analizar y corroborar o descartar todos los posibles efectos del fármaco en cuestión tal y como se ha realizado en otros países.

“No estamos en contra de nadie, no estamos buscando responsables ni de la vacuna, ni contra Pfizer, ni contra el IMSS, el llamado que se hizo para que se pudiera atender prontamente a mi cuñada y para que se identifique donde esta lo que haya causado esto, si fue algo asociado a la vacuna, coincidió tal vez, pero hay que estudiarlo y analizarlo”, afirmó.

Destacó que no ha podido ver a la doctora Karla Cecilia Pérez Osorio, porque se encuentra en terapia intensiva, solamente su esposo es quien ha podido ingresar con la profesionista de la salud.

Carlos Pelestino manifestó que no buscan un trato especial, por el contrario siguen los protocolos que tiene el IMSS y añadió que se encuentra en Monterrey, acompañando a su hermano, en este caso esposo de la doctora, con quien comparte información sobre el estado de salud.