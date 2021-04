Don Rafael pasó de 'cerillito' a pedir limosna

Ciudad de México.- A más de un año del primer caso de covid-19 en la Ciudad de México, Rafael, un hombre de 70 años de edad, camina por las calles pidiendo una moneda a transeúntes y automovilistas para sobrevivir.

Rafael nació en la colonia 8 de agosto de la alcaldía Benito Juárez en 1951.

Nací en un barrio bravo conocido como el corral, ahí se desarrolló mi infancia, estudié en Prepa 8 en la UNAM y en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié la carrera de Sociología. Desafortunadamente no la ejerzo. Las contradicciones de nuestro sistema de vida me orillaron a trabajar en el sistema financiero, trabajé para un banco y una afianzadora durante 35 años", dijo Rafael, ahora empacador de supermercado.

Hasta antes de la pandemia, Rafael Ruelas trabajaba como empacador en un supermercado ubicado al sur de la Ciudad de México. Al ser una persona vulnerable al virus covid se aisló por recomendación de las autoridades.

El encierro y la necesidad económica me estaban afectando psicológicamente e hice la reflexión de que tenía que hacer algo, ahora me ayudo boteando en las avenidas en un crucero y eso me ayuda a solventar mis gastos y los de mi esposa".

Rafael, actualmente, tiene 35 años casado con Carolina, la mujer que lo ha apoyado durante gran parte de su vida y ahora lo motiva para salir a trabajar en las calles.