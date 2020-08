Donar plasma no tiene costo; llaman en NL a apoyar ante Covid

Agencias

Nuevo León.- La Secretaría de Salud del Estado explicó que los pacientes recuperados de Covid que deseen donar plasma no tienen que desembolsar un solo peso.

Manuel de la O, titular de la Secretaría de Salud, ha publicado en sus redes sociales que los requisitos para hacer la donación son tener un diagnostico positivo de Covid, dos semanas sin síntomas antes de donar, un resultado negativo de seguimiento y en caso de ser mujer, no tener hijos ni antecedentes de aborto.

Pese a la insistencia de la Secretaría de Salud para que más personas se unan a la donación, no se ha sido claro en cuanto a los requisitos, por lo que ABCNoticias llamó al Centro de Transfusión Sanguínea, el encargado de brindar informes sobre la donación, en donde explicaron que la prueba de seguimiento para saber si ya no se tiene el virus en el cuerpo es gratis, sin embargo, detallaron que esta ya no es necesaria si se han cumplido 28 días sin síntomas tras el resultado positivo.

El pasado martes 4 de agosto, Amalia Becerra, Subdirectora del Hospital Metropolitano, ya había explicado que una segunda prueba para saber si se tiene el virus y ser candidato a donar, no tiene costo.

"No tiene que pagar por una segunda PCR y además se le va a hacer una prueba de anticuerpos (que tampoco tiene costo), esa es la utilidad que han tenido las pruebas de anticuerpos en este momento", comentó Becerra.

Los interesados en ayudar con plasma pueden comunicarse al Centro Estatal de Transfusión de Sangre para pedir informes o a los números que brinda la Secretaría de Salud 81 83487501 y 81 83337937, de ig