Dormirán diputados el sábado en San Lázaro

Reforma

Ciudad de México.- Las cobijas, colchonetas y la ropa cómoda estaban listas para que los diputados del PAN, PRI y PRD pasaran la noche del lunes en San Lázaro y amanecer este martes dentro a fin de evitar la manifestación de seguidores de Morena, los insultos y la posibilidad de que les impidieran el acceso a la sesión de la reforma eléctrica.

Ayer se fueron, pero volverán el sábado una vez que el presidente de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez, citó al Pleno el próximo domingo a las 10 de la mañana.

Cuando los diputados ya se disponían a quedarse a dormir en el recinto, en la Junta de Coordinación Política Morena se cambiaba la jugada para todos, incluso para los de Morena, que también se preparaban para un debate que sería hoy.

El coordinador morenista Ignacio Mier pidió que la sesión para discutir la reforma eléctrica se cambiara del martes al domingo. Con PVEM y PT, impusieron el voto ponderado, mientras la oposición votaba en contra de cambiar el día de la sesión.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, manifestó anoche que aunque les cambien el día de sesión, el tricolor se mantendrá en contra.

"Esa iniciativa como está no va a pasar, lo sabe Morena y por eso pospusieron la fecha, porque no tienen los votos, pero no los van a tener hoy como pretendían, y tampoco los van a tener el domingo", aseveró.

Antes de la retirada de los diputados, los panistas grabaron antes de la medianoche un video en el salón de sesiones. Estaban los 113 diputados de la bancada, incluida María Elena Pérez-Jaén, quien estaba enferma de la garganta y aun así se presentó en la Cámara, luego de recibir un fuerte tratamiento para acelerar su recuperación.

En el video, dirigido a la ciudadanía, el coordinador Jorge Romero acusó que de manera unilateral Morena cambió la fecha de debate de la reforma eléctrica, porque saben que no se va a aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Creen que porque cambiaron la fecha nos van a doblar? ¿aspiran a que nos vamos a cansar?"

"Morena, tarde o temprano vamos a dar el debate", expuso Romero Herrera.

Cada grupo parlamentario de Va por México se reunió por separado. Los panistas decidieron grabar el video para difundirlo en sus distritos y redes sociales, a fin de dar una explicación de lo que estaba pasando.

Acordaron regresar el sábado y pasar la noche para estar dentro el domingo. También harán guardias en estos días, para que no se deje de reportar qué sucede en el recinto y si es necesario un rápido regreso.

Mariana Gómez del Campo y Teresa Castell eran de las que llegaron ayer temprano a la Cámara. Cuando estaba aún la reunión de la Jucopo tendieron su sleeping bag, en plan de descanso, listas para un debate que podría durar varios días.

Sin embargo, ahí se enteraron que la sesión se cambiaba al domingo.

"Lo que tengamos que hacer lo haremos, pensaban madrugarnos, con la pena, para eso estamos. No se los vamos a permitir", dijo Castell.

"Nos la vamos a ingeniar, pero de que entramos a la Cámara entramos el día que sea", aseguró Gómez del Campo.

Los perredistas también mostraban sus cobijas y maletas. Marcelino Castañeda llevó petate y pantuflas con diseño de vaca.

"Vamos contra la ley Bartlett", expresó el diputado del PRD.

Pero los perredistas también tuvieron que guardar las cobijas y planean regresar el sábado.

Sobre el cambio de fecha, el coordinador perredista, Luis Espinosa Cházaro, dijo que la maniobra de Morena es porque siguen sin tener los votos.

"Una derrota más del oficialismo, no tienen los votos y ahora buscan ganar tiempo", señaló sobre el abrupto cambio de la sesión.

Los priistas se reunieron en la sala de juntas, conocida como la "Pecera", para discutir la situación.

Acordaron lo mismo: regresar el fin de semana y dar la batalla, seguir la estrategia y no cambiar de postura del "no" a la reforma eléctrica de Morena.

Gustavo Cárdenas avivó el entusiasmo tricolor en contra de la reforma energética.

"Ya les vamos ganando y hay que seguir ganando, los que dudaban ya están creyendo en nosotros.

"No podemos perder la satisfacción de ganarles, es momento de dejar muy claro cuánto vale el PRI", dijo el mexiquense, que arrancó aplausos y vivas del resto de legisladores.

Los priistas fueron los primeros en llegar a San Lázaro.

Alejandro Moreno citó ayer a sus diputados a comer y para abordar juntos un par de camiones.

Con maleta en mano, grabaron el momento en que arribaban a San Lázaro y festejaban la maniobra para evadir la manifestación de Morena programada para hoy.

De esa forma también garantizaban los 71 votos del tricolor contra la reforma de Andrés Manuel López Obrador.

Pero Morena echó a perder la pijamada y la Semana Santa.

"Cambiamos la pijamada", dijo el coordinador Moreira sobre regresar el sábado, previo a la reunión con sus diputados.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó el cambio de fecha como una medida de desesperación de Morena por no tener los votos.

Señaló que Morena está justificando el cambio al domingo, porque el martes habrá sesión normal.

"Basta de mentir", exigió el legislador.

Indicó que nada impide que de lunes a jueves pudieran sesionar, cuatro días en una semana, por lo que convocar en domingo es absurdo.

"Además, nada impide tratar el tema en cualquier sesión ordinaria", indicó esta mañana.