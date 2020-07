Dudan de experiencia del Ejército en aduanas

Ciudad de México.- En la incorporación del personal del Ejército y la Marina en áreas administrativas de las aduanas del País preocupa su posible falta de experiencia en comercio exterior, coincidieron expertos.

El 17 de julio, el presidente anunció esta incorporación.

"No es un asunto sólo de capacidad de profesionalismo, es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar impuestos", dijo en su conferencia matutina.

Felipe González, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, expuso que se requiere un verdadero conocimiento de la operación.

"La persona debe estar preparada para llevar la administración de una aduana, no puede llegar gente que no tenga conocimiento. Ese es el problema de las aduanas, que la gente no está debidamente capacitada", detalló.

Manuel Guerrero, agente aduanal, expuso que el personal debe estar preparado o conformar un equipo que lo apoye.

"Está bien que sea militar, el detalle es que se rodee de gente que tenga experiencia en el tema aduanal. Está el administrador de la aduana y tiene diferentes subadministradores: el legal, de contabilidad y glosa, de operación aduanera y de recintos fiscalizados.

"Se tienen que rodear de un equipo que tenga conocimiento aduanal porque se complicaría la operación dentro de las aduanas", añadió.

Por ahora no se sabe con precisión en qué áreas administrativas operaría este personal.

"No hay una certeza plena de que las Fuerzas Armadas cuenten con la experiencia y conocimiento especializados para atender las distintas transacciones que en ellas (aduanas) se realizan.

"En este sentido, la decisión anunciada por el Gobierno federal, indudablemente genera intranquilidad, debido a que podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior", alertó, en un comunicado, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Actualmente, hay personal operando en las aduanas que pertenecieron al Ejército o la Marina, pero están retirados de esos cargos, es decir, son civiles, afirmó González.