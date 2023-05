‘Duermo tranquilo, estaba a mil 800 km del incendio’

Agencia Reforma / El funcionario federal bajo proceso, durante un recorrido por las nuevas instalaciones del archivo del organismo

Ciudad de México.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, aseguró que duerme tranquilo tras el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez y que nada pudo hacer porque se encontraba a mil 800 kilómetros de distancia.

Entrevistado tras hacer un recorrido en las nuevas instalaciones del archivo del INM, el funcionario dijo que no ha pensado renunciar y permanecerá en su cargo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo decida.

¿Después de lo ocurrido en Ciudad Juárez usted duerme tranquilo?, se le preguntó.

“Sí, yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podría llegar en tres minutos que se suscitó la conflagración, en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional de Migración, irresponsablemente, no localizaron la llave”, señaló.

El 27 de marzo se registró un incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, perdieron la vida al quedar encerrados en el inmueble.

Garduño recordó que está sujeto a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público; sin embargo, el juez hizo valer el principio de presunción de inocencia y rechazó la petición de la Fiscalía General de la República de que fuera separado de su cargo.

“He comparecido, como lo dije inicialmente, mis compromisos como ciudadano, como servidor público de observar la ley, fui puesto ante el juez por el delito de ejercicio indebido del servicio público y se me vinculó a proceso”, dijo.

“El juez fue el que ordenó que no me podían ellos revocar el cargo, ¿por qué?, porque hay presunción de inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron, sé que ésas son las circunstancias y lo más doloroso y la misión que me encargó el presidente de la República es atender a los heridos”.

El funcionario aseguró que enfrentará el proceso legal y que su cercanía con el presidente no interfiere en ello. “No conozco yo las decisiones del presidente y aquí no hay las amistades, ¿por qué?, porque es un equipo de trabajo y él es el titular del Ejecutivo, yo solamente soy un empleado del Poder Ejecutivo”, señaló.

Garduño sostuvo que como titular del INM es responsable de todo lo que acontece en la institución, pero no puede asumir todas las circunstancias específicas, pues por eso hay una estructura orgánica.

“Todo es mi responsabilidad, (por ejemplo) este archivo, nada más que para esto el Instituto Nacional de Migración cuenta con una estructura orgánica y responsabilidades y mandos.

Entonces, yo no podría estar atendiendo todos y cada uno de los 600 inmuebles que tiene el Instituto Nacional de Migración, no podría yo estar atendiendo, personalmente, cuestiones de si en el archivo pusieron mal una caja, para eso hay servidores públicos”, argumentó.