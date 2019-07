Duplica México arresto de migrantes

Ciudad de México.- Luego del acuerdo migratorio con Estados Unidos, celebrado el 7 de junio, México apretó las detenciones de extranjeros hasta llegar a un ritmo de prácticamente mil por día.

El mes pasado 29 mil 153 extranjeros fueron presentados ante las autoridades migratorias, es decir, 971 al día, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación.

En contraste, entre enero y mayo fueron asegurados 75 mil 286 migrantes, un promedio de 498 diarios.

En total, en el primer semestre de 2019 fueron detenidos 104 mil 439 migrantes, mientras que en los primeros seis meses del año pasado se aseguraron a 63 mil 989.

En las últimas semanas se han registrado detenciones de grupos numerosos de indocumentados, como el caso de los 791 centroamericanos que eran transportados en cuatro tráileres con doble semi remolque que transitaban por carreteras de Veracruz, la detención de 147 personas en un hotel de Villahermosa o el aseguramiento de 270 migrantes localizados en hoteles del puerto de Veracruz.

El pasado lunes, el Presidente Donald Trump descartó nuevos aranceles contra México luego que el País redoblara sus esfuerzos para detener los flujos de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos.

El mandatario estadounidense afirmó que México está haciendo un gran trabajo y que sus esfuerzos han tenido un impacto muy grande en la migración en la Casa Blanca.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que se reconociera el compromiso de México de contener el flujo migratorio hacia la frontera.

"Celebró que el Presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y, sin violar derechos humanos, disminuir el flujo, la corriente migratoria, y que al mismo tiempo se esté aceptando, porque tengo entendido que lo dijo ayer que firmó un acuerdo para que se destinen recursos a la atención de migrantes", expresó en Palacio Nacional.

"Celebro que se vaya internalizando el propósito de atender el fenómeno migratorio mediante la creación de empleos y con la cooperación para el desarrollo".

El tabasqueño reiteró que no buscará una guerra comercial con el Gobierno de Trump, a pesar del amago que lanzó el pasado 30 de mayo de imponer aranceles progresivos a los productos mexicanos.

"El que haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles lo celebro, porque no queremos la confrontación. Lo dije ayer y lo voy a seguir reiterando, vamos a evitar la confrontación, a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial, no queremos la confrontación", dijo.

"Agradezco incluso que el Presidente Trump esté dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que ya no habrá aranceles".