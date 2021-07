Duplican maestros dosis contra Covid

Ciudad de México- Al considerar que la vacuna CanSino ofrece baja efectividad y debido a que el portal lo permite, docentes que fueron inmunizados contra Covid-19 con ese biológico accedieron a otra dosis de diferente farmacéutica.

Personal educativo contó que pudieron registrarse en la página habilitada por el Gobierno de México, pese a que previamente se anotaron y recibieron la unidosis de CanSino.

La maestra Alicia Fernández, de la Alcaldía Magdalena Contreras, ya fue inmunizada como personal educativo; sin embargo, informó que se registró nuevamente en el rango de los 30 a 39 años para asegurar su acceso a la vacuna y a una protección más amplia. Aclaró que tomará la decisión conforme haya avances respecto al biológico que se le aplicó.

"Intenté registrarme en la liga y sí me dejó pasar para llenar mis datos y todo eso. Estoy registrada otra vez. Ya tengo nuevo folio y creo que sí voy a continuar. Hay maestros que se han contagiado aunque se vacunaron, y es que nos pusieron la más bajita de cobertura. Hemos preguntado con nuestra directora si nos ponen otra dosis y nos dice que no sabe", expuso.

"Me da cierto temor por cómo vaya a reaccionar mi cuerpo con la otra vacuna, la vacuna china que nos pusieron fue muy agresiva, me dio fiebre y escalofríos, y a muchos compañeros los tumbó en cama. Pero yo sí creo que no podemos estar con esta protección tan baja porque en agosto sí va a haber más presión cuando regresemos a clases. Algunos compañeros ya de 40, 50 años sí se pudieron otra vacuna y no ha pasado nada, yo creo que me voy a arriesgar", agregó.

Emmanuel, trabajador del área administrativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN), recibió la vacuna CanSino el 18 de mayo, y el 28 de junio recibió la AstraZeneca en la Alcaldía Azcapotzalco.

El hombre de 45 años contó que el registro pudo realizarlo en el portal del Gobierno, al acudir a la Arena Ciudad de México le pidieron su formato de registro, verificaron su residencia en esta demarcación territorial de la capital del País y pudo acceder a la vacuna.

"No tuve síntomas o reacciones secundarias. Hasta ahora no me he sentido mal. Estuve tomando vitaminas, he comido bien, he hecho ejercicio y aunque la primera vez con la CanSino me sentí muy débil y cansado, ahora sólo me dio dolor en el brazo", dijo tres días después de ser inmunizado.

"Asumí el riesgo. Yo sé que no lo recomiendan, te digo que es un riesgo que decidí tomar por el miedo al contagio, tengo hijos, vivo con mi madre. Todos hemos sabido de pérdidas y sí estoy muy molesto por la vacuna que nos pusieron, soy joven, pero también soy el sustento de mi familia", añadió.

Cinco maestros más comentaron a este medio que pudieron registrarse en el portal, otra vez.

En tanto, Brenda Mejía, quien trabaja en servicios educativos de Hermosillo, Sonora indicó que la opción de duplicar la inmunización fue tomada por su estado de salud.

"En mi caso, sí lo hice, ya que me hice el estudio para saber qué cantidad de anticuerpos traía y salí con 3.4, casi nada. Pedí la opinión de dos médicos, más un tercero que mi hermano consultó y la recomendación fue ponérmela ya que no traía protección.

En mayo recibió la Cansino y a finales de junio la AstraZeneca. Comentó que el registro lo realizó sin mayor inconveniente y en el punto de vacunación, sólo se comprobó su residencia y se le pidió el formato obtenido en el portal del Gobierno.

Aunque admitió que tuvo efectos secundarios, informó que fueron pasajeros.

"Tuve las reacciones como con la CanSino, pero un poco más intenso. Me recomendaron tomar un anticoagulante. Y, debo esperar la otra dosis de esta última marca. Me dijeron que Cansino ya no. Eso sí, se me aclaró que la efectividad de la vacuna depende del organismo de cada uno. Yo tomé la decisión por ser diabética, asmática y tener sobrepeso", comentó.

"Mi recomendación es que igual consulte a su médico, quizás le recomiende esos estudios y valorar su situación", aconsejó.

OPINAN EXPERTOS

Especialistas en salud solicitaron a la población actuar con mesura y sólo en situación de vulnerabilidad o riesgo acceder a un refuerzo de las vacunas que hasta ahora contemplan una dosis, al advertir en el País los biológicos todavía son escasos para la población.

El epidemiólogo Francisco Moreno, del Centro Médico ABC, urgió a que CanSino transparente los resultados de su fase 3 para brindar mayor certidumbre.

"Ése es el problema, que no hay estudios. Solamente hay tres países en donde se pone CanSino y ni siquiera sabemos de la eficacia de la fase 3, entonces tampoco sabemos de la efectividad real de la vacuna", dijo.

A unas semanas de que se reactiven clases presenciales en el País, apuntó, el personal educativo necesita respuestas, pues la vacuna se aplicó sin tener fase 3.

"Mi opinión a título personal, la que les doy a mis pacientes, es que si pueden encontrar otra vacuna, vacúnense, porque creo que mientras no tengamos ese resultado de eficacia que debería estar publicado hace mucho tiempo, estas personas las tenemos en el limbo de saber si es buena o no es buena.

"(El magisterio) es un grupo de personas que va a estar expuesta a muchos individuos, aquellos que tienen comorbilidades o son personas de alto riesgo deberían buscar una vacuna y creo que se debería de ofrecer un refuerzo a este grupo".

Alejandro Macías, epidemiólogo y ex comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en México, indicó que no hay evidencia concluyente sobre la mezcla de biológicos.

"No sabemos que haya gente que por haberse puesto la vacuna de CanSino está actualmente enfermando o cayendo en hospitalización, o muriendo a mayor proporción que la población vacunada de otro tipo de vacunas. Es verdad que mientras no se concluye el estudio de fase tres, la necesidad de información hace que algunas personas duden", señaló.

"Quizá el consejo clínico es 'sabes qué, ponte una revacuna' preferentemente de la misma plataforma o sea la de un Adenovirus 5, pues quizá será mejor un adenovirus 26 que es por ejemplo la vacuna de AstraZeneca", añadió.