Durante tiempo indefinido la restricción a viajes terrestres no esenciales: Ebrard

Archivo / El Diario de Juárez / Puente Paso del Norte

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard informó que es probable que el Gobierno de Estados Unidos mantenga durante tiempo indefinido la restricción a viajes terrestres no esenciales en su frontera con México y paulatinamente podría ir reduciendo la lista de lo que considera no esencial en cada ciudad fronteriza.

Desde el 21 de marzo de 2020, Estados Unidos cerró su frontera con México a viajes no esenciales como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19.

"Es probable que esa restricción a viajes no esenciales se mantenga", dijo hoy Ebrard.

"Lo que México está planteando es que conforme avanza la vacunación en ambos lados de la frontera el criterio para determinar qué restricciones y actividades vas a considerar esenciales y cuáles no vaya cambiando".

En videoconferencia desde Italia, donde participó en la cumbre de Ministros del G20, recordó que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza evalúan cada día 21 de mes las restricciones en su frontera con México.

0"Yo no esperaría que de pronto un 21, por decir algo, el 21 de julio nos digan que ya no hay restricciones, eso no lo veo como un escenario", reiteró.

"Vamos a tener que ir ciudad por ciudad, caso por caso, mesa a mesa de trabajo, para que las actividades consideradas no esenciales se vayan reduciendo en número y, por lo tanto, tengamos una situación más próxima a la normalidad en algunas de las ciudades de la frontera".

Apenas el 18 de mayo pasado, en Palacio Nacional, el Canciller había confiado en que la situación se pudiera regularizar en la frontera para este verano, tras poner sobre la mesa que hay un impacto económico severo.

"Los alcances de la vacunación que ellos tienen y que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto", dijo entonces.

"No sabemos la fecha exacta, pero a ellos ya les planteamos que a nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano".