Ebrard no decidirá en función de fallo, dice Delgado

Tomada de X / El líder de Morena, Mario Delgado, en conferencia de prensa

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que Marcelo Ebrard tomará la decisión de irse o no a Movimiento Ciudadano independientemente de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido sobre supuestas anomalías en el proceso interno.

Delgado confió en que el excanciller permanecerá en Morena para ayudar a que siga el proyecto de la Cuarta Transformación.

"Creo que no van a tomar sus decisiones en función de qué tanto ha avanzado la impugnación en la Comisión. No creo que tenga que ver, yo creo que es una decisión que debe tomar Marcelo Ebrard y que, como yo he insistido, estoy seguro que Marcelo se va a quedar a seguir contribuyendo a lo que está ocurriendo en nuestro país, a la Cuarta Transformación, que apenas lleva cinco años en el Gobierno", afirmó.

"Una perspectiva histórica, pues, todo lo que nos falta es un buen periodo. Así que, todavía hay mucho por hacer".

En conferencia de prensa se preguntó a Delgado si el órgano de justicia interna está dando largas a Ebrard.

Va en tiempo, respondió respecto al análisis de la impugnación que presentó el aspirante presidencial por presuntas irregularidades en el proceso interno de Morena, con el que se determinó que la ganadora era Claudia Sheinbaum.

"Nosotros respetamos mucho a Marcelo Ebrard y le reconocemos toda la aportación que ha tenido tan valiosa a este proceso histórico de transformación. De ninguna manera Morena, su partido, le haría una cosa así", expuso.

"Está adentro de los plazos, la Comisión no está haciendo nada que esté fuera de lo normal. Pero no, yo niego categóricamente que estemos haciendo algún tipo de falta de atención a su impugnación".

Delgado dejó ver que la Comisión aún no llama a audiencias a los miembros de la dirigencia acusados de favorecer a Sheinbaum, por lo que no se prevé ese órgano podría resolver la impugnación de Ebrard el jueves.

La norma interna establece que una vez que pasen esas audiencias, tendría todavía 30 días hábiles para la sentencia.

"Ellos (en la Comisión) funcionan de manera independiente, dentro de los plazos que tienen sus reglas. Están dentro de los plazos que ellos tienen permitidos para realizar este tipo de dictámenes sobre impugnaciones", añadió.