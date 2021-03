Efecto Félix Salgado: renuncia Estefanía Veloz a Morena en #8M

Ciudad de México

Estefanía Veloz renunció a su militancia en Morena. Hizo publica la carta que envió al líder nacional del partido y la acompañó de un mensaje en su cuenta de Twitter:

"En congruencia con mis principios, decido renunciar a MORENA, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo”.

Veloz precisó que su renuncia fue “en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”.

En la carta, además, consideró que “los principios de No robar, No mentir y No traicionar la pueblo se han quedado cortos en ser la brújula de la organización que fue impulsada por la esperanza de una sociedad justa y un gobierno al servicio de la gente”.

Precisó que la candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de violaciones y acoso sexual por varias mujeres, contradice totalmente la lucha social que le dio origen a Morena en más de un sentido”.

Aclaró que “aunque respeto mucho y seguiré apoyando a mis compañeras que decidan seguir la lucha al interior del partido, considero que por mi parte, el hacerlo sería aplazar una causa sumamente importante y relegarla a un segundo término”.

Añadió: “Por ello es que hoy prefiero, a través de mi renuncia, hacer un llamado de atención y expresar mi solidaridad con todas las víctimas de violación

"Mi renuncia a MORENA enardece aún más mi ánimo por construir un país justo donde exista una izquierda feminista”.

Fuente: www.excelsior.com.mx