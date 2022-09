Ejército a las calles; partidos a la guerra

CDMX.- La sorpresiva iniciativa del PRI que avala la militarización de la Guardia Nacional y la extensión de su presencia en seguridad pública hasta 2028, agitó el ambiente político.

PAN y PRD, aliados del tricolor en el bloque opositor, advirtieron una traición y exigieron el retiro de la propuesta.

Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ayer la iniciativa priista que busca extender el despliegue callejero de las fuerzas armadas seis años más. "Estoy de acuerdo con eso, que se evalúe y que incluso se haga una consulta", dijo.

El tema enfrentó a la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) y el dirigente panista, Marko Cortés, amagó con dejar esta alianza.

"La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si no se cuida la razón de ser de la alianza, lo que le dio sentido a esta coalición, no valdría la pena continuar.

"Hago un llamado a la dirigencia del PRI y a sus legisladores, que así como dijimos no a la Ley Bartlett, con esa misma altura de miras y haciendo honor a los millones de votos que obtuvimos en 2021, digamos no a la militarización", manifestó Cortés.

Reveló que el sábado platicó con el líder tricolor, Alejandro Moreno, quien sólo le respondió que "revisará" la postura de su partido, contrario al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien confirmó que sus legisladores rechazarán cualquier intento de militarización del País.

Pero el dirigente priista -quien en el Congreso enfrenta una solicitud de desafuero a solicitud de la Fiscalía de Campeche, debido a una indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito-, retó al PAN y rechazó recibir órdenes.

"El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Ante la ineptitud de Morena tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México", justificó Moreno.

También el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pidió al panista mesura y no exagerar.

"No estamos atentando contra México. No se está militarizando más de lo que hay, más de lo que hizo el Gobierno del PAN. Yo voy a votar a favor", advirtió.

Aunque la iniciativa de los diputados del PRI, no tendrá el respaldo de 10 de sus 13 senadores.

El coordinador priista, Miguel Ángel Osorio, adelantó su negativa, al igual que Sylvana Beltrones, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu, Claudia Anaya, Manuel Añorve, Mario Zamora, Ángel García Yáñez, Nuvia Mayorga y Verónica Martínez.

La iniciativa tricolor en la Cámara Baja se presenta mientras que el Senado inicia hoy el análisis de la minuta de la propuesta presidencial para que la Sedena tome el control de la Guardia.

Por lo pronto, ayer el líder del PRI recibió una buena noticia de los morenistas.

El Gobierno de Campeche ya no difundirá audios que exhiben los acuerdos y manejos turbios del ex Gobernador priista.

"Después de una larga reunión con el abogado, hemos decidido no tocar el tema de Alejandro Moreno", anunció ayer por la mañana la morenista Layda Sansores.

"Le hemos dado un recreo a Alito", celebró Sansores en su programa semanal de "Los Martes del Jaguar".