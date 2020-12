El 71% de los mexicanos desea que sigamos gobernando: López Obrador

En el mensaje por su segundo año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el 71 por ciento de los mexicanos desea que su administración siga gobernando.

“Con eso tenemos, eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo. Como decía el presidente Juárez: ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, resaltó.

El presidente agradeció el apoyo del pueblo mexicano y reiteró que “amor con amor se paga”.

“No les he fallado y no les fallaré, sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia”, agregó.

López Obrador afirmó que a dos años de ocupar la presidencia de la República, ya están sentadas las bases para la transformación de México.

“¿En que consiste el sentar las bases para transformar a México? Consiste en que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia; se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos, de todas las clases culturas y creencias”, comentó.

Recalcó que el dinero que “antes robaban”, ahora llega a los de abajo, a los olvidados a los vecinos, a los marginados de nuestro país.