El balance de los 4 años de gobierno del Bronco

Durante su campaña electoral del 2015, el gobernador Jaime Rodríguez optó por una imagen bronca y entrona, principalmente si se trataba sobre el combate a la inseguridad. Sin embargo, a casi cuatro años de gobierno, “el Bronco” no ha logrado disminuir el problema.

“Me dicen ‘el Bronco’ porque soy atrevido, porque siempre me he arriesgado a ir más allá de la zona de confort, de mucha gente y de la mía propia”, así lo aseguró el mandatario en uno de sus spots publicitarios del 2015.

Sin embargo, a cuatro años de gobierno, para el politólogo Gilberto Miranda, “el Bronco” fracasó en su intento de gobernar. “Las características del ‘Bronco’ son las de un político que no logra conectar con la sociedad. No tiene resultados, y para compensar pretende agradar al ciudadano con su lenguaje popular”, dijo Miranda, quien es egresado del Tecnológico de Monterrey.

Rodríguez asumió la gubernatura de Nuevo León prometiendo un estado de ensueño. Pero hoy la realidad es otra, con una elevada incidencia delictiva, principalmente en los delitos de alto impacto ligados al crimen organizado, como los homicidios.

De enero a agosto del año en curso, se registraron 634 víctimas de homicidio doloso en Nuevo León, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra es 124% superior a la que se reportó en el mismo periodo del año anterior, con 282 casos.

Pero además de los delitos ligados al crimen organizado, Nuevo León también enfrenta un serio deterioro en su tejido social: en el mismo periodo, se reportaron 10,564 denuncias por violencia familiar, que convierten al estado en el segundo con más reportes en el país, solo superado por la Ciudad de México, con 16,511.

Los malos resultados derivaron en el apoyo ciudadano. Con el 21% de aprobación, “el Bronco” es el segundo gobernador como menos aprobación a su trabajo, solo está por encima de su homólogo de Baja California, Francisco A. Vega, quien tiene 19%, según la encuesta levantada en septiembre pasado por El Financiero.

Y en su afán por levantar su imagen ante los ciudadanos, el gobernador optó por contratar a la empresa publicitaria Tarin Contreras Comunicación, la cual, según trascendió, prepara la publicidad que acompañará a Jaime Rodríguez de cara a su Cuarto Informe de Gobierno, que se realizará este 9 de octubre.

“Si medimos su desempeño en términos de años, pues sí, ya fracasó, porque ya pasó más de la mitad de su sexenio y se desperdició en un gobierno ineficaz y lleno de promesas falsas, y con los resultados reflejados, ya está muy difícil que corrija el rumbo”, consideró el analista Miranda.

Además de la elevada incidencia delictiva, otras de los señalamiento en contra del actual titular del gobierno estatal es el nepotismo.

Uno de los ejemplos más recientes se registró en la Secretaría de Seguridad estatal, en la que trabaja María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador, con el número de empleada 440651.

En menos de dos años, el sueldo de la suegra del gobernador se elevó hasta en un 144%, al pasar de 28,789 pesos a 70,236.

Martínez Galván cuenta con 24 años de estar en la nómina estatal, y según la Ley del Isssteleón, gracias al aumento, podría aspirar a una pensión del 59% de su último salario neto; es decir, unos 29,795 pesos mensuales.

A pesar de lo sospechoso que podría resultar, el gobernador Jaime Rodríguez aseguró que el aumento que su suegra recibió durante su administración no viola ninguna ley.

“Yo no la contraté, quiero decirlo muy claro. Tiene 24 años de servicio en el gobierno y yo no decido los salarios de gobierno, ni si quiera el mío. Finalmente, no está violando ninguna ley. Si la viola, aunque sea mi suegra, tendrá consecuencias”, dijo “el Bronco” el 27 de junio ante medios de comunicación.

Sin embargo, a pesar de que el gobernador se desligó del caso, la Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación contra su suegra. Javier Garza y Garza, titular de la Fiscalía Anticorrupción, reveló que la carpeta de investigación en contra de Martínez Galván se abrió por el presunto delito de peculado.

Al respecto, las organizaciones civiles Redes Quinto Poder, Vertebra, y Colectivo Nosotros, solicitaron vía transparencia información relacionada a la contratación, ascensos, bajas al servicio público estatal, reingresos, y de los sueldos que ha percibido Martínez Galván. Sin embargo, dicho expediente laboral fue reservado indefinidamente por la Secretaría de Administración estatal.

Las “broncofirmas”

El 20 de diciembre del 2017, Jaime Rodríguez solicitó licencia para separarse del cargo, a fin de arrancar con una campaña para juntar firmas que le permitieran una candidatura independiente por la Presidencia de México.

Tras su separación, “el Bronco” designó a Manuel González como gobernador interino (actualmente secretario General de Gobierno tras el regreso de Rodríguez a la gubernatura).

Aunque reunió cerca de un millón de firmas para conseguir su candidatura independiente, la campaña de “el Bronco” fue fallida, alcanzó apenas el 5.13 % de los votos.

Además, durante el proceso de juntar las firmas, Rodríguez desvió recursos públicos de Nuevo León, en ese entonces con González como gobernador interino, según afirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El TEPJF ordenó al Congreso de Nuevo León emitir una sanción en su contra debido a que funcionarios del Estado trabajaron para su campaña de juntar firmas en día y horario laboral.

Incluso, el pasado 27 de agosto, una ex trabajadora del programa estatal Aliados Contigo identificada como Deyanira Balboa acudió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y, posteriormente, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para testificar en contra de Rodríguez.

Balboa aseguró ante las autoridades que bajo el número de empleada 844377, personal del programa a cargo del gobierno estatal la llevó a entidades como Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, para reunir firmas a favor de “el Bronco”.

Pero ayer, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió al Congreso de Nuevo León emitir una sanción en contra del gobernador, pero no así con el secretario General de Gobierno.