El bigote, la diferencia entre Porfirio Díaz y AMLO.- Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, consideró que la única diferencia entre Porfirio Díaz y Andrés Manuel López Obrador, es el bigote.

"En el tema de la reelección, yo creo que la diferencia en este momento entre el presidente Porfirio Díaz y el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, es el bigote", manifestó en conferencia de prensa en Cámara de Diputados.

Señaló que las expresiones del Presidente López Obrador le recordaron al dictador Porfirio Díaz, cuando el tabasqueño comentó en la conferencia en Palacio Nacional, que en su visita a la obra de la Refinería de Dos Bocas, los obreros le agradecieron el trabajo y le pidieron que se reeligiera.

Mencionó que cada vez que se iba a acabar su cuatrienio, Porfirio Díaz lograba quedarse otro periodo.

Recordó que desde 1902, el Presidente Díaz dijo que ya era momento de dejar el cargo y empezó a generar juego político entre sus colaboradores para ver prospectos, entre ellos José Yves Limantour y Bernardo Reyes, pero no se decidió por ninguno y dijo "ni modo, me quedo".

Sauri añadió que Díaz fue Presidente otra vez hasta 1906 y luego otros cuatro años, y en 1910 dijo que México ya estaba listo para la democracia, pero pretendía quedarse hasta 1914, pero ya vino la Revolución y la no reelección.

"Esta es nuestra historia, y al Presidente de la República, que le gusta mucho apelar a ella, tiene que recordar.

"Yo no lo veo, aun cuando tengan los dos la cabeza blanca, las canas muy bonitas, blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del Siglo 21, no lo veo, no lo espero, no lo quiero", citó con ironía la diputada del PRI.

Sauri Riancho consideró que el Presidente sí sabe que está violando la Constitución al aceptar que se ha entrometido en el proceso electoral.

Opinó que una razón es que busque la anulación de los resultados, sabiendo que a Morena no le va ir como él quiere.

"Puedo pensar que el Presidente de la República está decidido a lo que en términos beisbolísticos se llama jugar al sacrificio; es decir, con tal de empujar una posible anulación de las elecciones, señalar que el Ejecutivo Federal está interviniendo de una manera que claramente la Ley sanciona, y sanciona con anulación.

"Entonces, esa es la segunda, una jugada de sacrificio. Pero, para poder pensar en una jugada de sacrificio, en términos beisbolísticos tendremos que pensar que sus jugadores están envasados y que al que le toca batear, pues no está muy seguro de que vaya a meter el Hit para ganar la carrera y creo que ahorita, nada más que el Presidente tenga una información muy específica, que llame a que su partido no vaya a tener los resultados que él quiere en las elecciones, y hablo en general, no sólo en las federales sino también las locales", explicó la diputada del PRI.