El caso del general Cienfuegos estaría ligado al “Chapo” y podría sellar el destino de Peña Nieto

La detención del exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el General Salvador Cienfuegos Zepeda, está relacionada con el juicio en contra del narcotraficante mexicano, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, así lo habría confirmado una fuente del gobierno estadunidense a Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga.

De acuerdo con la cadena televisiva, la detención del exsecretario de la Defensa mexicano -ordenada por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA- tiene que ver con las investigaciones y acusaciones que se siguen contra uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, el cual se encuentra en una prisión de máxima seguridad de la Unión Americana, purgando una sentencia a cadena perpetua.

Pero no solo eso. El periodista del diario The New York Times, Ioan Grillo, reveló a través de su cuenta de Twitter, que el ex agente retirado de la DEA, Mike Vigil, le habló sobre el caso de la detención de Salvador Cienfuegos.

Grillo aseguró que la Fiscalía estadounidense “podría buscar un caso de uso para negociar, convertirlo en testigo frente a un ex presidente (Enrique Peña Nieto)” además de que desde que se nombró a Cienfuegos Zepeda como secretario de la Defensa, ya había rumores de corrupción.

Salvador Cienfuegos (Gráfico: Jovani Pérez Silva)

En la entrevista que realizó Grillo a Mike Vigil, el exagente de la DEA confirmó que el arresto del General Salvador Cienfuegos, está relacionado con el tema del narcotráfico en México.

Aunque alrededor de las 14:30 horas (16:30 horas, tiempo del Centro de México), el gobierno estadounidense dará a conocer los cargos por los que acusa al General mexicano, esta mañana el canciller Marcelo Ebrard reveló en su cuenta de Twitter que la Cónsul mexicana Marcela Celorio reportó que el exsecretario de la Defensa está acusado de cinco cargos por narcotráfico y será trasladado a Nueva York.

Sin embargo, el diario The New York Times reveló un documento en el que se exponen los cuatro cargos en contra del militar mexicano:

- Conspiración internacional para la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana-

- Conspiración para Importación de Heroína, Cocaína, Metanfetamina y Marihuana-

- Conspiración para Distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

- Conspiración por lavado de dinero de ganancias de narcóticos.

Además, Estados Unidos lo acusa de haber usado su poder para proteger al Cártel Beltrán Leyva, dirigiendo operaciones hacia grupos rivales, ayudando a encontrar barcos para transportar drogas y organizando reuniones con otros funcionarios corruptos. También habría aceptado sobornos a cambio de protección, que incluía advertir a los miembros del cártel sobre operaciones estadounidenses, según el documento.

Salvador Cienfuegos Zepeda enfrentará su primera audiencia en la misma Corte que lleva el caso del ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna (acusado de brindar protección al Cártel de Sinaloa, recibir sobornos millonarios del narcotráfico así como el trasiego de miles de toneladas de cocaína a EEUU) y que sentenció al fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Peña Nieto y los señalamientos de narcotráfico

Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

El caso del militar mexicano es de suma trascendencia por dos motivos: se trata del primer ex secretario de la Defensa mexicano en ser detenido en Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico, pero también, porque se estaría confirmando que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, no solo estaba infestada de corrupción, sino también, por posibles vínculos con narcos.

Durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, los testimonios de los narcotraficantes Jesús “El Rey” Zambada (hermano del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada) y el colombiano Alex Cifuentes, revelaron los nexos de al menos tres expresidentes con el Cártel de Sinaloa.

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron acusados de haber recibido millones de dólares del Cártel de Sinaloa para dejarlos operar, a cambio de protección y hasta de acabar con sus enemigos.

Pero fue el colombiano Alex Cifuentes -quien trabajó junto a Guzmán Loera en México entre 2007 y 2013-, que aseguró bajo juramento, que el ex presidente Enrique Peña Nieto recibió 100 millones de dólares (USD) de parte de “El Chapo”.

(Foto: Especial)

Jeffrey Lichtman, el abogado que llevó la defensa de “El Chapo” en Nueva York, indicó en sus alegatos iniciales -en noviembre de 2019-, que Peña Nieto y su antecesor en la presidencia de México, Felipe Calderón, habrían recibido sobornos millonarios del narcotráfico.

Tras conocerse la detención de Genaro García Luna (diciembre de 2019), Jeffrey Lichtman envió un mensaje a Peña Nieto y a Calderón Hinojosa. Mediante un tuit, preguntó al priista si aún piensa demandarlo por supuesta difamación, como amenazó el año pasado.

Asimismo, cuestionó que si Peña Nieto y Felipe Calderón contratarán a un “tipo diferente de abogado que los represente”.

“¿Me demandará todavía Peña Nieto por difamación, como amenazó hace un año? ¿O contratarán él y Felipe Calderón a un tipo diferente de abogado que los represente?”, escribió Lichtman en Twitter.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Imagen de archivo (Foto: Reuters)

Luego de las revelaciones en el juicio de Nueva York, el abogado de “El Chapo” en México, José Luis González Meza, aseguró que Peña Nieto recibió 1,800 millones de dólares (USD), dinero fue entregado desde el principio de la campaña presidencial de 2012. Pero Peña Nieto rechazó las acusaciones.

Después, González Meza interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex presidente de origen priista, así como contra el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, el ex titular de la PGR Raúl Cervantes, y el excomisionado Renato Sales Heredia.

Pero aunque los señalamientos directos contra Peña Nieto y Cienfuegos Zepeda son por sus posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa aún deben ser comprobados, es un hecho irrefutable que durante el sexenio pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como la organización delictiva más poderosa, ya que en poco más de diez años, el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes pasó de ser una célula al servicio del Cártel de Sinaloa, a la organización con mayor presencia en el país.

Ahora, con la detención y acusaciones de narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, vuelve a abrirse la sospecha de los posibles vínculos del expresidente priista con el narcotráfico.

Fuente: www.infobae.com