'El Covid no existe', aseguran en Veracruz

Reforma

Ciudad de México.- Familiares de Carlos Caballero, sospechoso de morir por Covid-19, amedrentaron con gritos a trabajadores de salud al pasar en una caravana funeraria frente al Hospital de Perote, en Veracruz.

En una transmisión de Facebook, el hermano del difunto, Rigoberto Caballero, al lado de una multitud sin guardar sana distancia, aseguró que su hermano no murió de Covid-19, sino que lo mataron, pues el coronavirus es un invento del Gobierno.

Narró a los presentes que su hermano, boxeador de 28 años de edad, fue internado en el Hospital de la ciudad, y trasladado al Centro de Alta Especialidad de Xalapa, donde finalmente murió.

"Miren nomás lo llevaron para que lo mataran, hagan su trabajo, justicia, qué les queda, tanto tiempo de estar estudiando. No se dejen pueblo, esta mamada del Covid no existe, son puras mamadas, nos está matando el Gobierno", gritó.

"Vamos a hacer fuerza, unión familia, vamos a hacer fuerza peroteños, para que no nos maten a mi familia, ya son dos casos, fue mi vieja y mi carnal, hagamos algo para que no siga haciendo lo mismo este Gobierno".

El papá del boxeador también reprochó al personal médico que su hijo falleció días después que lo vio entrando sin problemas, afirmó, al hospital de la capital estatal.

"Abran los ojos, esos perros mataron a mi hijo, creen que todo es Covid, los exámenes dicen que no era así y no lo atendían, estos perros mataron a mi hijo, deben levantar la mano y hacer algo. Mi hijo entró caminando y me lo entregaron en cachos estos perros, se tiene que levantar la mano señores", advirtió.

Xalapa, ciudad que reporta 13 defunciones y 44 contagios por la pandemia, fue visitada este lunes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.