El día que Murillo Karam dijo 'ya me cansé'

Reforma

Ciudad de México.- Cuando estuvo al frente de la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam causó polémica no sólo por hablar sobre "la verdad histórica", sino por su frase "ya me cansé".

En noviembre de 2014, al terminar una conferencia para dar avances sobre la investigación, el funcionario federal de Enrique Peña Nieto dijo fuera de micrófono "ya me cansé", lo que desató una ola de críticas.

Días después, en entrevista televisiva, se justificó diciendo que era humano y estaba cansado de la violencia brutal en el País.

"Cuando dije estoy cansado, es que estoy cansado de esto, estoy cansado de esa violencia brutal, lo he vivido, lo tengo todos los días, sí me cimbra, sí me cimbra, además de que llevaba 40 horas sin dormir", expuso con Primero Noticias.

"Estaba cansado y es la verdad, soy tan humano como cualquiera y también me canso, llevo 30 días durmiendo cuatro horas".

El Procurador dijo que a pesar de su cansancio seguiría adelante en las investigaciones, hasta el final, pues sentía impotencia al no poder dar respuesta inmediata.

"#YaMeCanse de su ineptitud y cinismo #Articulo39RenunciaEPN Murillo y sus zopilotes. No los necesitamos para reconstruir al País", fustigó en ese entonces Paco Ignacio Taibo II.

"Y el Procurador se cansó..." escribió el politólogo Jesús Silva-Herzog.