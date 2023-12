El 'dream team' de Sheinbaum y Xóchitl

Especial

Ciudad de México.- Personajes políticos, ex adversarios y académicos forman parque de los equipos de las precandidatas presidenciables Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez que elaborarán sus proyectos de Gobierno rumbo al 2024.

Sheinbaum, de la alianza "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM), abrió a la sociedad el debate para construir su plan, el cual contempla 17 temas que serán abordados en foros denominados "Diálogos por la Transformación", los cuales, dijo, pretenden ser incluyentes, plurales y democráticos.

La morenista integró a Javier Corral, ex Gobernador panista de Chihuahua, y a Alejandro Murat, ex Mandatario priista de Oaxaca, en su proyecto para construir, dijo, el segundo piso de la 4T.

Corral, que será el encargado de coordinar la mesa de combate a la corrupción, señaló que su tarea será, a partir de los diálogos, proponer un modelo que realmente sea eficaz para desterrar la corrupción en el País.

"Partimos de un reconocimiento, no basta con que el Presidente (López Obrador) sea honesto, ya nos hemos dado cuenta que el ejemplo de una conducta personal no es suficiente", dijo en entrevista.

Los 17 temas que se abordarán en los diálogos, refirió Sheinbaum son los que planteó el pasado 19 de noviembre como puntos de partida para establecer un amplio diálogo nacional.

Entre ellos están: mantener la Austeridad Republicana, la disciplina financiera y la disciplina fiscal; mantener y fortalecer los programas sociales; seguir impulsando la inversión pública; fortalecer la educación; fortalecer el sistema público de salud; garantizar la gobernabilidad, paz y seguridad; así como reformar el sistema judicial.

Los foros serán coordinados por académicos, dos ex ministros de la Corte, ex colaboradores, el ex Gobernador y un ex Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien será el coordinador general.

Por otro lado, la candidata de las "clases medias" decide ir por más. Al conjuro de la presentación del equipo que bosquejará su plan de Gobierno, Xóchitl Gálvez avisa que quiere -o pretende- una rebanada más grande del pastel.

Para intentar remontar en las encuestas, la abanderada presidencial del bloque opositor está resuelta a buscar, también, el voto de los pobres, o de los que quieren dejar de serlo.

"Quiero ser la candidata de los que quieren dejar de ser pobres y busca fortalecer a las clases medias", define.

En una etapa crítica de su precampaña, Xóchitl decide pisar el acelerador en busca del tiempo perdido. Y se hace rodear de un vario pinto grupo de políticos para la etapa que viene.

La hidalguense encarga a Carlos Urzúa las finanzas públicas. Seguramente el primer Secretario de Hacienda de la 4T le podrá aportar santo y seña de lo que se debe hacer para revertir el daño infligido al sistema de salud. Sí, hay menos pobres, pero hay muchos más que no tienen acceso a hospitales, consultas y medicinas.

La figura de José Ángel Gurría cobra protagonismo en la presentación de un documento con las pautas a seguir para un eventual Gobierno. "Imaginemos un Gobierno que respete y haga respetar el Estado de derecho", propone.

Otra destacada figura del priismo, Enrique de la Madrid, desfila con la encomienda de coordinar las mesas de trabajo para construir la plataforma de Gobierno. "Enfrentamos dos proyectos de País absolutamente antagónicos", previene el ex titular de Turismo, "pero todavía hay quienes piensan que necesitamos un Gobierno paternalista, estatista, centralista, autoritario y cerrado al mundo. Ese no es el México que nos merecemos".

La carta más aplaudida es la del senador Emilio Álvarez Icaza, cuya promoción y defensa de los derechos humanos le tiene un lugar reservado en el equipo. Otra que se lleva fuertes palmas es Consuelo Sáizar, en los terrenos de la cultura.

Coordinadores Sheinbaum:

Juan Ramón de la Fuente, ex Rector de la UNAM.

Diana Alarcón, doctora en economía.

Violeta Vázquez-Rojas, lingüista y académica.

Julio Antonio Berdegué, ex representante agricultores.

Jorge Islas, físico investigador.

Irma Pineda, poetisa zapoteca, promotora de los pueblos originarios.

Olga Sánchez Cordero, ex Ministra de la SCJN.

Arturo Zaldívar, ex presidente de la SCJN.

José Merino, ex titular de la ADIP.

Gerardo Esquivel, ex sub gobernador de Banxico.

David Kershenobich, Premio Nacional de Ciencias 2016.

Rosaura Ruiz, ex Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología.

Javier Corral, ex Gobernador de Chihuahua.

Omar García Harfuch, ex Secretario de Seguridad.

Altagracia Gómez Sierra, presidenta de Grupo Peo.

Susana Harp, cantante y senadora.

Lorenzo Meyer, historiador.

Coordinadores Xóchitl: