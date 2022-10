"El Fresa": Iban por mí a Totolapan, no dejamos ni un cabrón

En su casa y frente a un celular, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Fresa", uno de los dos líderes de la Familia Michoacana, aseguró que el ataque de "Los Tequileros" en San Miguel Totolapan, Guerrero, el cual dejó 20 muertos, iba dirigido contra él.

En la grabación de 10 minutos, "El Fresa", quien junto con su hermano Jhonny, "El Pez", dominan el cobro de piso y narcotráfico en la Tierra Caliente de Guerrero, añadió que el ataque ocurrió cuando estaba por bajarse de su camioneta blindada en una reunión con el Alcalde Conrado Mendoza y el padre de éste, el ex Edil Juan Mendoza, a quienes sí asesinaron.

Narró que la reunión con estos dos políticos, así como una decena de funcionarios y pobladores, era por un video que salió previamente en el que encapuchados, llamados "Los Tequileros", aseguró que reaparecía a tres años de la muerte de Raybel Jacobo de Almonte, quien formó parte de la Familia Michoacana, pero luego formó este grupo.

"Nos tenían la trampa bien hecha, llegó a la reunión, gracias a Dios ando en blindada, nunca ando con gente en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia, que otros pueblos, muy tranquilo. Llego y comieron ansias estos cabrones, no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también, alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada, ya no sé qué más pasó, salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz, tenía mucha gente en todos los cerros, todas las brechas", dijo.

'No dejamos ni un cabrón ahí'Luego de escapar del ataque, "El Fresa" aseguró que su grupo lo protegió entre los cerros y atacaron al convoy que minutos antes había matado a 20 personas en la cabecera municipal de Totolapan.