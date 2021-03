El Instituto Electoral de Guerrero aprueba la candidatura de Félix Salgado

Pese a las acusaciones de presunto abuso sexual, Félix Salgado Macedonio sí puede competir por la gubernatura de Guerrero, abanderado por el partido Morena.

Así lo resolvió este jueves el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), que aprobó por unanimidad el proyecto de las candidaturas presentadas para el gobierno estatal, que estará en juego el próximo 6 de junio.

Los consejeros electorales señalaron que "todas y todos cumplieron con los requisitos establecidos en la ley, por lo que son procedentes las candidaturas".

De esta manera, el instituto aprobó las candidaturas de:

Félix Salgado Macedonio, por Morena.

Pedro Segura Valladares, por la coalición PT-PVEM.

Ruth Zavaleta Salgado, por Movimiento Ciudadano.

Mario Moreno Arcos, por el PRI y el PRD.

Irma Lilia Garzón Bernal, por el PAN.

Ambrosio Guzmán Juárez por Redes Sociales Progresistas (RSP).

Dolores Huerta Valdovinos, por Encuentro Solidario (PES).

Manuel Negrete Arias, por Fuerza por México (FxM).

En el asunto particular de Félix Salgado, el pleno del IEPC aprobó la candidatura con seis votos a favor y uno en contra. Durante la discusión, el concepto "presunción de inocencia" fue repetido por las y los consejeros que votaron a favor.

Antes del análisis del tema, Carlos Alberto Villalpando, representante de Morena ante el instituto, defendió que su partido cumplió con todos los requisitos que señala la ley en materia electoral, por lo que la candidatura de Félix Salgado era procedente y legal.

El consejero Edmar León García mencionó que su voto a favor estaba fundamentado en los principios de materia electoral, sin embargo, destacó que no se puede hacer caso omiso a las inconformidades de funcionarias, legisladoras y feministas.

"Del análisis que realizo concluyo que es viable otorgar el registro, pero es obligación del estado visibilizar un asunto que han rebasado fronteras. Con el proyecto se respetan los derechos político-electorales del ciudadano y, de manera abstracta, de las mujeres a una vida libre de violencia", dijo en su intervención.

León García fue el primero en manifestar que la autoridad electoral está obligada a respetar el "debido proceso" y no hacer juicios anticipados de "ciertas conductas probablemente indebidas que, estoy convencido, deben ser sancionadas".

La consejera Cynthia Citlalli Díaz aseguró que para el análisis del caso se puso "los lentes de la perspectiva de género", pero como autoridades electorales, "no podemos hacer más allá de lo que la ley nos señale". Por ello, votó a favor de la candidatura de Salgado Macedonio.

"En términos formales se han cumplido con los requisitos establecidos en la normatividad (...) he analizado el punto con perspectiva de genero, y al mismo tiempo guiándome con estricto apego al marco jurídico como autoridad electoral", explicó.

El representante del PAN, Silvio Rodríguez, pidió a los consejeros precisar que el proyecto se aprobaría solo en cumplimiento al principio de legalidad en materia electoral, y no para exculpar al candidato de las acusaciones.

Además, recriminó que el proyecto del IEPC no integró ni analizó la última resolución de la Comisión de Honor y de Justicia de Morena sobre el caso, en el que estableció la reposición interna del proceso, con lo que, refirió, el partido aceptaba la nulidad de la candidatura.

Tomando en cuenta este último aspecto, la consejera Dulce Merary Villalobos votó en contra del proyecto, pues la CHNJ de Morena no presentó ante el instituto una notificación actualizada sobre el desahogo del caso que avalara la candidatura de Salgado Macedonio, por lo que estaría ante un incumplimiento legal.

Este mismo jueves, Félix Salgado se reunió con el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, para el arranque de campaña en Guerrero, que dará inicio el viernes.

"Se viene una campaña muy intensa y sin duda alguna: #MorenaGobernaráGuerrero", escribió el dirigente morenista en su página de Facebook.

Antes de la resolución del IEPC, Rodríguez Saldaña indicó que la campaña de Morena arrancaría en Acapulco, pero sin candidato, para que, en caso de un fallo en contra, no se retrasaran en el proceso electoral.

"Mañana Morena va a iniciar una movilización popular en todo Guerrero para impulsar nuestro proyecto, llamar a la gente del pueblo a votar el 6 de junio por Morena. No va a ser con candidato, va a ser campaña del partido. No podemos permanecer estáticos", dijo el dirigente estatal en entrevista con Aristegui Noticias .

Incluso, mencionó que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, supervisada por la Comisión Nacional de Elecciones, estaba realizando un sondeo para ver quién se ratificaba como candidato.

Rodríguez Saldaña reconoció que no sería una campaña fácil para Morena, pero confió en el apoyo de la ciudadanía y afirmó que tienen "la frente en alto". Además, pidió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) resolver con prontitud la denuncia presentada en contra de Salgado Macedonio para que el asunto no se utilice con fines político-electorales.

Entre tanto, en su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a respaldar la candidatura de Félix Salgado refiriendo que si hay una acusación, debe ser la autoridad la que tendrá que juzgar, no los linchamientos políticos.

"¿No sabrán en el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato cuando surge todo este escándalo? ¿Qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el exprocurador de Guerrero del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian", dijo el mandatario tras ser cuestionado sobre la portada del diario estadounidense.

