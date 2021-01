El lado oscuro de los niños

Ciudad de México

LA TRAGEDIA EN EL COLEGIO CERVANTES, DE TORREÓN, OCURRIDA EN ENERO PASADO, SACUDIÓ LAS CONCIENCIAS DE LOS PADRES DE FAMILIA MEXICANOS; LAS AUTORIDADES HURGAN EN LA GENEALOGÍA CRIMINAL DEL MENOR, BUSCANDO UNA RAZÓN. HAY MUCHAS

CUANDO PIERDEN LA SONRISA ANGELICAL

En teoría, los niños son lo más puro de nuestra esencia. De acuerdo con los derechos fundamentales de la infancia y con la misma tradición familiar, se indica que deben crecer en un ambiente que garantice su salud; deben ser felices.

Pero un día algo sucede. Saturación mental, información excesiva, rencores, inquina, amargura, envidia, desajuste emocional, como le llamemos, un día deciden dejar de ser niños para convertirse en su peor parte.

Sucedió el 19 de marzo de 2012, en Sinaloa. Con al menos 65 puñaladas fue encontrado el cuerpo de Anel Baéz, de 16 años, en su recámara. Quien la mató fue su mejor amiga: Erandy Elizabeth, de la misma edad.

En redes sociales Erandy había amenazado a su amiga, lanzando mensajes como: “Puede que parezca muy calmada, pero en mi cabeza te he matado al menos tres veces” y “voy a sepultarte antes de que pase este año”.

¿Qué basura se les está metiendo en la mente?

Sucedió en el fraccionamiento Las Fuentes, en la ciudad de Guamúchil.

Días después al crimen fue detenida como presunta responsable Erandy, quien supuestamente la asesinó por haber publicado en redes sociales unas “fotos comprometedoras”. El juez la encontró culpable y la sentenció, por la gravedad del asesinato, y pese a ser menor de edad, a pasar sólo siete años recluida en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán.

Pero sólo cinco años más tarde, en septiembre de 2017, un juez le brindó la libertad.

El padre de Anel había exigido a las autoridades que analizaran mejor las leyes, porque siguen sucediendo muchas cosas injustas y muchos crímenes que quedan impunes.

Y es cierto. Los mismos cárteles utilizan a niños como pequeños delincuentes sabedores de que las condenas, si las hay, serán mínimas; esto, en detrimento de una sociedad que lucha todos los días por una evolución. Son los pistoleros desechables.

Casos de niños y adolescentes en conflicto con la ley hay suficientes, basta imaginar que aparecen en entre el 4 y 7% de las carpetas de investigación vinculados con algún delito.

En diciembre de 2010, soldados mexicanos capturaron en Cuernavaca a Édgar “N”, El Ponchis, un menor de 14 años, a quien señalaban como jefe de sicarios de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Asesinaba a sangre fría.

El adolescente Marco Iván N., quien asesinó en Villahermosa, Tabasco, al priista José Francisco Fuentes Esperón, candidato a diputado federal, a su esposa y dos hijos cuando éstos dormían, junto con otros tres jóvenes. Violaron a la mujer.

En 2018, Un niño de 12 años se edad, confesó que mató a puñaladas a su hermano, de cuatro años, por celos.

SACUDIDA EMOCIONAL

Las balas que disparó un niño de 11 años sobre compañeros y maestros, en un distinguido colegio de Torreón, sacudieron las conciencias de los mexicanos.

El escenario, que inmediatamente remite a la descomposición social, causa un dolor agudo y hay que reconocer que no es en el gobierno donde radica el problema, sino al interior de una sociedad fracturada.

Portaba dos armas, disparó a alumnos y maestros y después se quitó la vida.

Es más que terrible lo que sucedió en Coahuila, pues de esta zarandeada nadie se salva. Miguel Ángel Riquelme, el gobernador, saltó a fuerza de plomo a la escena pública.

Lo lamentable será que la discusión se detenga en torno a la restricción de derechos de los niños, filtros de seguridad en escuelas, revisión de mochilas y un largo etcétera que ya conocemos, y que no sirve para nada.

Recomponernos como sociedad es obligación de todos. Lamentarlo es insuficiente.

Después de la tragedia del Colegio Cervantes, se hizo necesario revisarles las mochilas a los alumnos, pero antes un vistazo a su alma no haría nada mal.

LA SEGURIDAD COMIENZA EN CASA

Esta trama sucedió también en Torreón y estremeció a los habitantes de un pueblo chico que tenían ante sí la presencia de un infierno grande. Como travesura de niños en 2014, Violeta, quien entonces contaba con 14 años, seguía una página en Facebook cuyo nombre era: “Quemones Torreón”. No es difícil saber de qué iba.

Se trataba de divertirse en redes sociales a costa de los demás. Quemar a quien se dejara. Y una de las primeras víctimas fue Ileana, otra adolescente compañera de escuela de Violeta, a quien le hurtaron fotografías de su teléfono celular, en bikini, y sin su autorización fueron subidas a internet.

Unas horas fueron suficientes para terminar con su vida.

De pronto se descubrió buleada masivamente por desconocidos y compañeros en la famosa página de quemones, y no lo resistió. Armó un drama amenazando con quitarse la vida.

Nadie le creyó. Salvo Violeta, quien pondría, en su cuenta de redes, días después: “Aquí, en un funeral, guardando las apariencias para que luego no digan que fui yo”.

Esa velada declaración de una niña en su cuenta de redes sociales fue insuficiente para las autoridades, quienes lo único que lograron fue cerrar la página.

Aquella aciaga tarde de marzo de 2014, Torreón se estremecería con la noticia de que Ileana cumplió su amenaza y se colgó.

Pero la sola anécdota va más allá, pues hay quien asegura que Violeta le conminó a hacerlo y, mucho más aún, le acercó las corbatas con las que se mató.

Voceros de la Procuraduría estatal; Delegación Laguna I, informaron que el hecho se reportó al sistema de emergencia alrededor de las 19:00 horas, acudiendo de inmediato personal policiaco y paramédicos de la Cruz Roja. A su arribo, el cuerpo de la joven ya había sido bajado por sus familiares, quienes mantenían la esperanza de salvar su vida; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Sus amigos aseguraron por medio de inbox al medio Código Rojo Laguna, que el motivo del suicidio fue por publicaciones de la joven en traje de baño en dicha red social, que incluían comentarios negativos; eso, en voz de los amigos de la joven, le causó depresión y aislamiento que la llevaron al suicidio.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. “Esos pinches sitios como quemones Torreón o las buchonas sirven para que la pinche gente ardida y envidiosa haga pedazos la reputación de las chicas... tanta pinche vieja envidiosa k sube la foto de la chica k envidia o también hombres ardidos por que la chica que le gusta no le hizo caso... Me da coraje... y mucha tristeza; no conocía a la jovencita, ojalá encuentre el camino al señor Dios la guarde y de fortaleza a su familia”.

“Desgraciadamente, las redes sociales son un arma de dos filos, donde hay personas que no se tientan el corazón al momento de agredir a otros, de igual forma como papás debemos estar atentos a lo que suben nuestros hijos a las redes porque pueden perjudicarlos, que pena x la jovencita”.

“Creo que merece un poco de respeto. Así ella se las haya tomado nadie tiene el derecho de subirlas, eso sólo es para molestar gente y qué mala onda que lo hagan de una manera tan tonta como publicarlo en quemones, en vez de ser valientes y publicarlo en su Facebook, hoy es una muerte ¿mañana que será? Ella ni nadie merece morir así y si dicen que la autoestima imagínate que todos traen fotos tuyas, que eres el centro de atención de todo Torreón? Obviamente no piensas, actúas a lo más fácil. No sólo es la autoestima y los padres... La autoestima baja la tenían esos que hicieron la página, qué lástima que van a cargar en su mente con una vida”.

—Si se murió fue por débil —decía Violeta a quien quisiera escucharla.

Algo en su percepción del bien y el mal no encajaba. Pasaron los meses y el escándalo se apagó para prenderse con tal intensidad que Violeta, en un momento dado, ya no podía salir a las calles. Tuvo que esconderse en casa de un tío y su padre, quien no vivía con ella, acudió desde la Ciudad de México para rescatarla.

Cuentan que el pueblo entero la quería linchar y que no podía salir ni a la estación de camiones.

La sacaron en la cajuela de un auto de Torreón, y así se la trajeron a México. En su sonrisa de adolescente nadie percibía que cargaba ya con un muerto.

—Anda, mátate de verdad —le habría azuzado.

E Ileana, de 16 años se quitó la vida al colgarse en el interior de su domicilio de Residencial 21, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

¿Qué clase de ideas rondan la mente de nuestros niños?

No. Nada encontrarán en sus mochilas seguras. Donde hay que hurgar es en su mente. O volverá a ocurrir. Pero, ¿cómo sumergirnos en el lado oscuro de los niños? He ahí el dilema.

