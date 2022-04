‘El litio es nuestro’: López Obrador al celebrar nacionalización del mineral

CDMX.- Con la aprobación de la reforma a la ley minera en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta decisión que implica la nacionalización del litio, pues aseguró que “es nuestro”.

El presidente cuestionó a la oposición por “callar” ante la votación de ayer, pues aseguró que ésta pensaba que con rechazar la reforma eléctrica bastaría.

"Fue una buena decisión la de ayer, a ver si no le jalan las orejas a quienes no hicieron su trabajo completo, porque pensaron que bloquearon la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto, ¡no!, me doy cuenta de que están molestos”, dijo.

Esto, luego de que ayer con 298 votos a favor y 197 abstenciones, el Pleno de San Lázaro avaló la iniciativa que el presidente envió el pasado domingo para nacionalizar la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.

Por lo anterior, se modificaron los artículos 1, 5, 9 y 10 de Ley Minera, entre los cuales se establece que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones para la explotación del mineral usado, por ejemplo, en baterías de celulares o de autos eléctricos.

López Obrador indicó que si bien ha habido críticas acerca de que México no cuenta con la tecnología para hacerse cargo del litio, minimizó esto al asegurar que la tecnología se podía adquirir o desarrollar, pues lo más importante era que el mineral fuese nacionalizado.

“Es que no dicen anda, pero saben muy bien lo que significa el litio, es un mineral estratégico y que sí va a requerir, porque estuve leyendo comentarios, de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro, es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera”, mencionó.

López Obrador aseguró que en caso de que el Congreso apruebe la reforma a la ley minera, se revisarán todos los contratos que fueron entregados en gobiernos pasados para la exploración y explotación del litio.

Muestra de ello es el estudio que se hará del contrato que la Comisión Federal de Competencia Económica autorizó en enero pasado a la firma Ganfeng Lithium para la operación del yacimiento de litio en Sonora, en el que la empresa inglesa Bacanora Lithium Lc tenía una participación mayoritaria.