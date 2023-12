El mundo adora los corridos tumbados; en México, es complicado

The New York Times / Peso Pluma se presentó en la Ciudad de México en noviembre pasado The New York Times / Edwin Caz de Grupo Firme da alcohol a uno de sus compañeros durante un concierto The New York Times / Natanael Cano, pionero en el género, en el escenario de Coachella en abril de 2022

The New York Times miércoles, 06 diciembre 2023 | 05:00