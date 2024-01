El País va a quedar en muy buenas manos: AMLO

Zacatecas, México.- En tiempos electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este domingo que con la continuidad de la 4T el País va a quedar en "muy buenas manos".

"Me voy contento porque se ha avanzado, ya sentamos las bases para la transformación, me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación, aunque yo ya no esté, porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar, y el País va a quedar en muy buenas manos.

"No se los diría si no fuese así, quién me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual Presidente de México, entonces no hay nada de qué preocuparse", dijo el tabasqueño.

El Mandatario federal encabezó un evento en el Centro de Convenciones de Zacatecas para enarbolar los programas sociales de su Gobierno.

En su discurso el Presidente se lanzó contra los 30 años de neoliberalismo, que -dijo- depreció el poder adquisitivo de los que menos ganan.

Ejemplificó que en ese periodo el salario mínimo sólo alcanzó para seis kilos de tortillas y que ahora con la 4T se compran 12 kilos.

El Presidente prometió dejar un sistema de salud "como el mejor del mundo"

"Les voy a ganar a mis adversarios, los conservadores, porque dije que íbamos a tener el sistema de salud público mejor que el de Dinamarca y empezaron a burlarse. Pues no va a ser mejor que Dinamarca, va a ser el mejor del mundo, con médicos con especialistas, para que se hagan todos los estudios, intervenciones quirúrgicas, medicamentos gratuitos.

"Ya creamos una mega farmacia para que si en un pueblo de Zacatecas falta medicamentos, en menos de 48 horas llega ese medicamento y todo gratuito. Sigo manteniendo mi compromiso y acepto el desafío, me canso ganso de que les vamos a ganar", expresó.

López Obrador recordó además que el próximo 5 de febrero va a presentar al Congreso un paquete de reformas para garantizar todos los derechos que tiene el pueblo a la justicia.

El Gobernador morenista David Monreal prometió a López Obrador la continuidad de la 4T en el estados.

"El 2024 será un año crucial para México y desde luego para Zacatecas recaerán la responsabilidad de profundizar la cuarta transformación y elevarla a otro nivel para extender el bienestar.

"Desde esta tribuna con el corazón en la mano, invito a todas y a todos a renovar nuestro compromiso a construir entre todas y todos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro País, puede estar usted tranquilo señor. No le fallaremos a usted", soltó Monreal.