El PAN tiene con qué competir en 2024: Cortés

Reforma

Ciudad de México.- Reelecto como presidente del PAN, Marko Cortés llamó a los panistas con trayectoria y reconocimiento a no autodescartarse para la contienda presidencial del 2024.

Afirmó que Acción Nacional tiene con qué competir y ser la opción, solo o coaligado, para luchar ante lo que llamó un régimen autoritario.

"Hoy se los digo: Acción Nacional requiere muchos, y hoy hablé con varios de los aquí presentes. Le dije recientemente a mi querida amiga Maru: 'Mi Maru, no te descartes, Acción Nacional requiere cartas rumbo a la Presidencia de la República'", comentó ante consejeros nacionales.

"Le dije a Mauricio Vila: 'Mauricio, cuenta con una plataforma pareja y justa para todos, para que puedan jugar y competir'. Le dije a Santiago Creel, que está aquí presente; a Juan Carlos Romero Hicks, que está aquí presente; le dije a Diego Sinhue, a Cabeza de Vaca, a Pancho Domínguez, al que quieran, hombre, Acción Nacional tiene con qué jugar, tenemos cartas, tenemos opciones, mucho mejores que han demostrado capacidad".

Advirtió que el partido tiene que ir unido y deberá proteger a sus figuras porque serán atacadas por el Gobierno, como sucede con Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca, porque levantaron la mano y decidieron hacer algo.

"Acción Nacional tendrá con qué y les aseguro que en el 2024, la gran batalla para la que se preparará esta dirigencia, junto con ustedes, llegaremos unidos. No podemos permitir que nos vuelva a ocurrir la fractura del 2018, en donde ya empezamos cojeando, en donde ya no empezamos completos", señaló.

"Tenemos que hacer un esfuerzo genuino para salir bien coaligados adentro, para ver si nos coaligamos afuera. La única opción, la única alternativa para poder derrotar al Gobierno populista, destructor de Morena, es la que va a encabezar, solo o coaligado, Acción Nacional".

El dirigente llamó a cerrar filas con Anaya y García Cabeza de Vaca.

"Hago una convocatoria de cierre de filas para con nuestros amigos de partido. Si atacan a Ricardo, nos atacan a todos; si atacan a Cabeza de Vaca nos atacan a todos; si atacan a cualquier otro panista nos atacan a todos. Y salgamos a defenderlos", convocó.

Acusó que es evidente el uso doloso y faccioso de las instituciones de justicia.

Como ejemplo, describió, están todas las denuncias contra los hermanos de López Obrador y los videos grabados recibiendo dinero, y contra Felipa López Obrador, Rocío Nahle y el hijo de Manuel Bartlett.

"No han hecho nada, la Fiscalía no hace nada, sólo aquello que le pide el Presidente, un uso faccioso y doloso, ahí es donde tenemos que cerrar filas".

Al seguir con el tema electoral, Cortés reconoció que las elecciones locales del 2022 y 2023 serán difíciles para el partido.

Ofreció que en Aguascalientes no haya candado de género para dar apertura a las aspiraciones de Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo.

Ese es el único Estado donde el PAN va arriba en las encuestas, reconoció.

Ofreció al Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, luchar para que el partido no pierda en ese Estado.

Tamaulipas, dijo, también será una elección difícil.

"Vamos a ir con todo, Tamaulipas tendrá que seguir siendo azul, vamos a recorrer todos los municipios, vamos a ponernos a integrar, a construir, a hacer lo necesario, pero nuevamente, panistas, la convocatoria es a distribuirnos en los estados, asumir responsabilidades", manifestó.

Dijo que Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo también son complicadas.

"Sabemos que será muy complejo, lo digo claro y lo dijo fuerte: nadie podrá reclamar mañana si no estuvieron dispuestos a asumir hoy una responsabilidad para salir ganadores en esta elección", expresó.

Sobre el Estado de México y Coahuila en el 2023, el dirigente panista también reconoció que serán procesos difíciles, ya que sólo han sido gobernados por el PRI.

Acción Nacional, advirtió, tiene el enorme reto de crecer, competir y de ganar también, particularmente en uno de ellos.

Citó que en el Estado de México, el PAN logró recuperar el "Corredor Azul", como son Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Izcalli y Huixquilucan.

"Pero otra vez con los pies en la tierra, las cosas no están fáciles. Lo bueno es que tenemos candidatas y candidatos muy echados para adelante, aspirantes muy aventados, con mucha gallardía, con mucho valor", puntualizó.

Pide aclarar quién son Oposición

Cortés también llamó a las diversas fuerzas políticas y a legisladores a aclarar quiénes son opositores al Gobierno federal y quiénes son los que acuerdan en lo oscurito.

Sin citar a ningún partido, manifestó que es necesario aclarar quiénes son oposición para saber el rol que cada quien va a jugar de cara al 2024.

"Hoy hago un pase de lista a los que saben acordar, pero a la luz del día y a la vista de todos, y no a los acuerdos en lo oscurito que han hecho muchos actores políticos en el país; a un pase de lista para saber realmente quiénes vamos a jugar el rol de opositores en México frente al 2024.

"Llamado a un pase de lista para que diga presente aquel que realmente se asuma opositor, y opositor no es ir en contra de todo, opositor no es no construir, no dialogar, no acordar; no, opositor es defender lo que eres y en lo que piensas. Hago un pase de lista, porque no se ocupa la simulación, porque necesitamos saber quién es quién y donde estamos parados para la construcción", emplazó Cortés previo a una reunión que sostendrá los próximos días con las dirigencias del PRI y PRD para analizar las condiciones de repetir una alianza para las elecciones del 2022.

Dijo que es de los que creen que al Presidente de la República se le dice que "no" cuando no tiene la razón, y el mandatario ha demostrado pocas veces tener la razón.

Ante los consejeros del PAN, luego de ser reelecto presidente del partido, Cortés remarcó que Acción Nacional busca articular a la oposición.

"Es doloroso ver como algunos gobernadores de diferente extracción partidista recibieron una invitación del Ejecutivo federal, siendo evidente, entonces, algún tipo de pacto o de acuerdo o de entrega.

"No, amigos, yo soy de los que creen que al Presidente de la República se le dice que no cuando no tiene la razón y este presidente muy pocas veces tiene la razón", manifestó en alusión a los ex gobernadores de Sinaloa, el priista Quirino Ordaz, y de Nayarit, Antonio Echeverría, que ganó con una alianza del PAN-PRD, que fueron invitados al gabinete federal.

También emplazó a los que desde adentro lanzan criticas al partido y no lo defienden.

"A veces nosotros, los mismos panistas, son los principales críticos de nuestros gobiernos municipales, de nuestros gobiernos estatales o del propio partido.

"No creo que se deba ser valiente solamente en casa y cobarde fuera, cuando se es valiente se es valiente en todos los terrenos, y yo hoy hago una convocatoria a todos a ser valientes, pero más a ser congruentes, hacer respetar lo que es el PAN y lo que significa el PAN, a dar un paso al frente y a decirle a este gobierno de López Obrador que se está equivocando en cada tema.