'El presidente no vino por Macuspana'

Jorge Ricardo/ Reforma

Macuspana, México.- Los pobladores de este municipio donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador sacan a toda prisa sus pertenencias ante el temor de que aumente el caudal del río Puxcatán que, de hecho, ya inundó colonias enteras como El Castaño, el área del centro y cortó el acceso principal.

El ingreso por el Bulevar Carlos Pellicer solo se puede en vehículos de volteo o camionetas potentes debido a la crecida del río que hunde hasta la mitad a las camionetas.

Ahí los pobladores se quejan de que hasta ahora no han recibido ninguna ayuda ni siquiera para cruzar por alimentos.

"El presidente no vino ayer por acá, nosotros esperábamos que viniera pero no vino para acá", dijo la señora Adriana Patricia González Pérez en la entrada a Macuspana.

Colonias enteras del municipio están sumergidas en el agua, y los pobladores están a la espera de que alguien llegue al rescate.

En la colonia El Castaño todo está bajo agua, negocios, autos, incluso la biblioteca municipal, por lo que el recorrido solo se puede hacer en lancha.

Algunos consiguieron sacar sus muebles como sofás y refrigeradores, pero los tienen sobre los camellones aguardando a que alguien los ayude a llevarlos a otro lado.

En el centro, habitantes sacan a toda prisa sus pertenencias ante el temor de que aumente más el caudal del río Puxcatán.

"Necesitamos ayuda porque ya está creciendo más el río y no llega nada, ni para cruzar. Al menos necesitamos despensas, porque ahorita no se va a poder trabajar en nada, ¿y qué van a comer los niños?, porque nosotros entendemos que ahorita está todo inundado pero ellos no entienden, ellos tienen hambre", dijo Catalina Pérez Gómez, residente de la Colonia Josefa Ortiz de Dominguez.

En Macuspana apenas se ven algunos camiones de la Secretaría de Marina y del Ejército.

La población culpa de esta situación tanto al mal manejo de la presa Peñitas, cuyo desfogue aumentó el caudal que ya estaba crecido por las lluvias, como a la mala administración del exalcalde Roberto Villlapaldno, quien renunció hace unos tres meses dejando las obras de drenaje inconcluso.

Villalpando renunció junto con todo el Cabildo entre acusaciones de corrupción.

Esta mañana, el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto, informó que Macuspana es uno de los municipios más afectados por las inundaciones en la entidad.

"Acordamos concentrar esfuerzos en Macuspana que en estos momentos está siendo afectado por el desborde de los ríos Tulijá y Puxcatán", manifestó el Mandatario en redes sociales.