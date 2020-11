El propósito, ahora, es reducir el número de muertes: AMLO

Texcoco.- A pesar de los más de 100 mil muertos que ha causado el Covid en México y del repunte reciente de contagios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el país no fue rebasado en cuanto a disposición de camas, por lo que ahora se pasará a la nueva etapa que consiste en salvar vidas.

"Tenemos un 50 por ciento de camas disponibles en los cerca de mil hospitales que están dedicados a atender a pacientes afectados por el Covid. Ya ese no es el problema. Es decir, hay para atender a todos los enfermos. Ahora, es una etapa nueva en la que estamos aplicando. Ahora ya con mayor experiencia del personal médico se están seleccionando los mejores hospitales para que los enfermos, los afectados por Covid, puedan recuperarse y reducir el número de fallecimientos ahora ese es el propósito principal y no Estamos limitándonos en nada", sostuvo.

Al inaugurar el Hospital Materno de Texcoco, López Obrador reconoció el trabajo del titular de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario Hugo López-Gatell, quienes, aseguró, lograron que se "aplanara la curva" de contagios en la primera parte de la pandemia pues sólo había 3 mil camas de atención para enfermos graves y 800 especialistas.

"Lo primero que nos recomendaron fue que se procurara convencer a la gente para que no saliera, que nos cuidáramos, que se evitará el contagio repentino, pronto, masivo, para que no se enfermaran muchas personas y no tuviésemos posibilidad de atenderlos, porque lo cierto es que habían sólo 3 mil camas en todo el País con equipo y sólo 800 especialistas para atender Covid.

"Por eso fue muy importante que en la primera etapa se aplanara la curva, que no creciera tanto el contagio, y esto nos permitió contar con tiempo para reconvertir hospitales, para comprar equipos para capacitar a médicos, se capacitó a médicos generales para atender enfermos de Covid, y así se pudo salir adelante. El resultado es que ningún enfermo de Covid se ha quedado sin atención, sin una cama, sin un médico que lo atienda. No fuimos rebasados", indicó.