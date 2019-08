El pueblo sabe quién es trepador: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que quienes buscan sacar provecho personal de la política no tienen futuro, porque el pueblo sabe quién se preocupa por ayudar y quién es un "trepador".

El titular del Ejecutivo aseguró que en la política con principios y convicciones los cargos no importan, luego de ser cuestionado sobre la pugna en la bancada de Morena por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

"El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad cambia todo", expuso.

"El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló las diferencias entre lo que es ser un político, y los que pertenecen a una élite o incluso son producto de la publicidad.

"El que no escucha a la gente y no tiene comunicación con el pueblo no es político. Lo que predominó fue el manejo elitista, el político era el que desayunaba, comía, cenaba con políticos, el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse", dijo.

"Luego se puso de moda que, sin estar en comunicación con la gente, se podía ser famoso con la publicidad, con los medios, y así como se introduce un proyecto chatarra en el mercado, así se proyectaban, de repente no eran conocidos y empezaba la publicidad en los últimos tiempos, antes se llamaba propaganda y luego publicidad, porque era vender un producto".

El tabasqueño insistió en que el quehacer político es trabajar por comunicarse con la gente, pues el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.

"Es muy satisfactorio el ejercicio de la política", dijo, "tener la comunicación con la gente, puede uno tener malos días, malos momentos, pero con la gente se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio, es una de las actividades más humanas que existe".

Respecto a la división en la bancada de Morena en el Senado, aclaró que, aunque no participa en cuestiones partidistas, en ése y en otros casos lo que debe anteponerse son los ideales y los principios y no pretender sacar provecho personal.

"Le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales ni principios no se puede profesar la política, si no se le tiene amor al pueblo no se puede llevar a cabo el oficio de la política", advirtió.

"Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran, ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales.

"Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública, no son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, a la transformación del País, la política es transformar, hacer historia y para eso se requieren ideales y principios", consideró.

Si bien reconoció que debe haber y pueden manifestarse las diferencias, el Mandatario hizo un llamado a que se haga política para el pueblo.

"Invito a que todos, no por este caso, además, también tiene que haber discrepancias, polémica, libertad y todo mundo debe de manifestarse, de expresarse, pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo", afirmó.