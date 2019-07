‘El que robe en el gobierno se va al bote’: López Obrador

Michoacán.- Al cerrar su gira este fin de semana en el Hospital Rural Coalcoman, en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la advertencia a los funcionarios de su gobierno.

La corrupción se terminó y quienes sean seducidos por sus redes incurrirán en un delito.

"El que robe en el gobierno, el que utilice los cargos públicos para sacar provecho personal, el que enriquezca en el gobierno va para al bote sin derecho a fianza, al tambo sin derecho a fianza”, señaló.

Ante médicos, enfermeras y derechohabientes de esta comunidad, el mandatario dijo tener claro el diagnóstico de la enfermedad que padece México, un cáncer llamado corrupción, que tiene solución.

"Es el cáncer que estaba a punto de destruir a nuestro país, porque se esmeraron en saquear a México en los últimos tiempos”, dijo.

Resaltó que su gobierno ha emprendido una transformación de la vida pública en el que ya no aplica la “parafernalia del poder”, es decir: ‘Soy muy importante porque soy presidente de México y entonces voy a andar rodeado de guardaespaldas, de lambiscones, de barberos, y cuando yo pregunte ¿qué horas son?, me van a contestar: Las que usted quiera que sean, señor’.

Eso no es por lo que nosotros luchamos tantos años, luchamos por una transformación.

Aseguró que México es un país grande y sus trabajadores aún más, como es el caso de los migrantes, los que por necesidad tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos y están enviando a sus familiares 35 mil millones de dólares en remesas que son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país.

Aseveró que no hace falta aumentar impuestos, que haya gasolinazos o que se endeude el país como ocurrió con administraciones anteriores cuando la deuda nacional pasó de un billón 700 mil millones de pesos en 2006 a 10 billones en 2018.

"No va a crecer esa deuda, ese es mi compromiso. No vamos a seguir endeudando a nuestro país.

"¿Cómo le vamos a hacer? Pues no permitiendo la corrupción. La fórmula es sencilla, es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno.

"Calculamos que nos vamos a ahorrar con estas dos medidas alrededor de 800 mil millones de pesos y así vamos a tener presupuesto para financiar el desarrollo del país”, apuntó López Obrador.