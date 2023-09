"El Ratón": del culiacanazo a la extradición a EU

Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue extraditado este viernes 15 de septiembre a Estados Unidos. El "Culiacanazo" del 17 de octubre de 2019 lo empoderó en el Cártel de Sinaloa, sin embargo, a principios de este año fue detenido y enfrentará cargos por narcotráfico en EU.

¿Quién es?

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, nació el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Fue un niño que creció en Jardines del Pedregal, una exclusiva Colonia al sur de la Ciudad de México.

“El Chapo” bautizó a Ovidio con el nombre de uno de sus hermanos, quien falleció en un accidente automovilístico en el estado de Jalisco, en 1991.

Creció junto a sus hermanos y su madre, Griselda López Pérez, hasta que el 19 de enero de 2001 Guzmán Loera se fugó del penal de Occidente y obligó a su familia a renunciar a su cómodo estilo de vida.

Ovidio dejó la primaria del CEYCA, cuando cursaba el quinto año, a los 11 años de edad.

Siete años más tarde, apenas alcanzó la mayoría de edad, daría sus primeros pasos en el mundo criminal, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Origen de sus alias

El apodo de “El Ratón” aparentemente está relacionado con el logo que usan en el hombro los uniformados de su grupo paramilitar, la figura de Pixie, de la serie de animación Pixie and Dixie and Mr. Jinks, producido por Hanna Barbera a principios de los años 60.

No es el mayor de los hijos que tuvo “El Chapo” con sus distintas esposas, pero sí uno de sus dos descendientes con el ascenso más visible, desde que el líder máximo del Cártel de Sinaloa fue recapturado en 2016.

El 6 de julio de 2018, un gran jurado acusó a “El Ratón” ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington por los delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.

La acusación establece que Ovidio empezó a traficar drogas desde 2008, cuando tenía 18 años.

La primera ocasión en que las autoridades estadounidenses lo señalaron públicamente como operador del Cártel de Sinaloa fue el 8 de mayo de 2012.

Cuando “El Chapo” fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, “El Ratón” y “El Chapito” se lanzaron por el liderazgo de la empresa criminal.

El Culiacanazo

El 17 de octubre de 2019, en la hora pico en el sector Tres Ríos de Culiacán, cuando todos iban a sus casas a comer y dejar a sus hijos tras terminar la jornada escolar, el capo fue acorralado y detenido.

En respuesta, los grupos armados del Cártel de Sinaloa se desplegaron y sitiaron la ciudad, cerraron calles, tomaron casetas de peaje, provocaron la cancelación de vuelos y salidas de autobuses.

Además, más de 50 presos se escaparon del penal tras un motín. Nadie podía entrar ni salir a la ciudad y se instauró un toque de queda voluntario ante el terror que se vivió.

El Gobierno de México tomó entonces la decisión de soltar al capo con la excusa de evitar una tragedia en la ciudad.

Expertos en la materia coinciden en este evento empoderó a Ovidio al interior de la organización, al replegarse el Ejército por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa".

AMLO

Cae en Jueves Negro

El 5 de enero de 2023, “El Ratón” fue detenido en un pueblo de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, en medio de un operativo militar.

Las muertes durante su captura sumaron 29, de las cuales 10 fueron de elementos del Ejército, entre ellos el Coronel Juan José Moreno, emboscado en la zona.

Además, hubo más de 18 narcobloqueos con vehículos incendiados. Pese a la presión de Cártel fundado por su papá “El Chapo”, Ovidio no fue liberado y llegó al Penal del Altiplano unas horas después.

La detención fue hecha en la víspera de la visita a México del Presidente estadounidense Joe Biden.

En las fotografías que circularon de su detención, se le observó a Ovidio con un semblante muy distinto al que tenía en su primera captura.

Enfermo

A su llegada al penal de máxima seguridad, su defensa pidió que se le considerara para poder tener acceso a sus medicamentos y garantizaran atención médica.

Se detalló que el capo padecía depresión y ansiedad y que recientemente había sido sometido una cirugía en la que casi le retiraron por completo el estómago.

Se le vio muy delgado y con postura encorvada que apenas debe rebasar 1.60 metros de estatura, tez blanca, muy pálido y voz grave, aunque de volumen bajo.

Sin prejuzgar si son ciertos o no (sus problemas de salud), se instruye brindar la atención y los medicamentos a cada uno de sus padecimientos a la brevedad". Juez

Se va a Estados Unidos

Un juez federal determinó el pasado 2 de septiembre que era procedente extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López para ser juzgado por cargos de narcotráfico.

Autoridades federales confirmaron que Rogelio Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, dictó su opinión jurídica en favor de la entrega del hijo del líder del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos formuló dos acusaciones ante las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, que involucran un total de 11 cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

Tales acusaciones podrían conllevar una pena de cadena perpetua en caso de condena.

Se acusa a Ovidio, así como a sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de vender 80 kilos de fentanilo mensuales en el área de Los Ángeles, California, a un precio de 30 mil dólares cada uno, entre 2017 y 2022.

También, de usar empresas de transporte para distribuir la droga a Ohio, Michigan, Minnesota, Nueva York y Massachusetts.