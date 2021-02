El reto es regresar a planteles, según semáforo: Gómez

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Delfina Gómez consideró que es un reto regresar a las escuelas de acuerdo con el semáforo epidemiológico por Covid.

"La pandemia nos llevó a la necesidad de adaptarse: el primer reto es regresar a los planteles de acuerdo con el semáforo sanitario, así como los padres de familias para garantizar limpieza, aplicación de protocolos de seguridad sanitaria, pero sobre todo la participación de las familias. Haremos un diagnóstico para definir estrategias de atención a la población vulnerable. La pandemia ha condicionado considerablemente algunas de las funciones de la SEP, por eso se seguirán transparentando los procesos de evaluación e ingreso. Además haremos una valoración de los avances de infraestructura en dos años".

A dos meses de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el cambio, Delfina Gómez asumió, formalmente, cargo como Secretaria de Educación en sustitución de Esteban Moctezuma, propuesto como Embajador de México en Estados Unidos.

Gómez señaló que hoy más que nunca los maestros tienen un papel histórico de contribuir a una transformación.

"Crear mejores oportunidades para vivir mejor. Sé del gran reto que están asumiendo los maestros, no tengamos temor de ser punta de lanza en la sociedad para la nueva etapa".

Consideró que es necesario retomar la formación de los docentes y rescatar las normales.

"No se puede mejorar la calidad de la educación sin los maestros".

En conferencia matutina, Gómez aseguró que la SEP se burocratizó en el pasado y resaltó que pasaron 100 años para que un maestro llegara a esta dependencia.

"Este año se cumple el centenario de la SEP y por ella han pasado figuras increíbles como Vasconcelos y Torres Bodet, pero también hemos visto como perdía su alma y esencia. Pasamos de figuras a simples burócratas.

"Sorprende que sea la primera vez que una maestra asuma la titularidad de la SEP. Yo viví las reformas desde el aula, frente al grupo Por ello al preguntarme si esa experiencia me hace merecedora en el cargo, me contesto que no, pero sí me legitima", presumió.

"No pedíamos lujos, sólo lo mínimo, la respuesta fue la privatización. No olvidaremos cómo se nos estigmatizó, como se nos criticó en los medios de comunicación con una evaluación".

Previamente, Moctezuma Barragán recordó que hoy comparecerá ante el Senador para que delibere sobre su ratificación como Embajador.

"Por eso me vi obligado a presentar mi renuncia. Es un día de sentimientos encontrados. En materia internacional no hay relación más importante, Estados Unidos nos compra 8 de cada 10 exportaciones. No hay frontera más dinámica en el mundo, viven allá más de 11 millones de personas", expresó.

"Agradezco, señor Presidente, haberme dado la oportunidad de coadyuvar con usted en importantes avances en materia educativa".