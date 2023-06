El ritual de Ebrard y su promesa: 'no mentir, no robar'

La escena de aquel 1 de diciembre de 2018, donde el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador fue investido con un bastón de mando en un ritual ancestral, se replicó en el segundo evento público de Marcelo Ebrard en Hidalgo.

De igual manera, este viernes, ante pueblos originarios, el ex Canciller repitió los que han sido considerados como los tres mandamientos del Presidente.

"No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, eso es lo que quiero decir", externó en la plaza central del Municipio de Tulancingo.

Pobladores de Acaxochitlán acudieron a este Municipio vecino, le pusieron una corona de flores, le pasaron humo de copal por el cuerpo y le entregaron un bastón de listones de diversos colores.

Mientras sonaban golpes de tambor, Ebrard volteó a los cuatro puntos cardinales con las manos alzadas. Con esto, explicaron, pedía energías a deidades de la naturaleza para que lo ayudaran a cumplir sus anhelos.

Con el bastón, los ataviados con trajes regionales lo reconocieron como su representante.

"Es la hora de ustedes, ustedes decidan y que sepan que en un servidor tienen a su carnal que nunca ha traicionado y que nunca lo haré. Este bastón de mando representa principalmente un compromiso muy fuerte que no cualquiera puede asumir, no te dan potestades, no te dan facultades o privilegios, sino la obligación de servir a tu pueblo, que es la obligación más grande que puede haber", expresó.

"Y yo también me tomo en serio y muy conmovedoramente les digo que no les fallaré a la confianza que hoy me depositan con este símbolo".

Asimismo, a los presentes externó su reconocimiento al señalar que ellos son las raíces de los mexicanos.

"Que le brindemos un muy especial aplauso a nuestros pueblos originarios, de los que venimos todas y todos los que venimos aquí y el día de hoy venimos aquí, a un tributo, a un homenaje, a un reconocimiento, un 'recordemos de dónde venimos'", señaló.

Entre los presentes se escucharon gritos con las frases: "¡Textileros con Marcelo!", "¡Aquí, allá, Marcelo ganará!", "¡8, 8, 8, Marcelo es un bizcocho!".

Ebrard informó que eligió visitar el municipio de Tulancingo porque es la tierra de su abuela.

"Conozco bien aquí porque mi abuela nació y creció aquí. Entonces imagínate, decíamos 'vamos al pueblo' es, vamos a Tulancingo. (Ella era) María Luisa Lefaure, luego se fueron a vivir a México después que fue la Revolución y todo eso, pero bueno, aquí veníamos seguido, entonces quedé de venir a Hidalgo, y dije, bueno, pues voy a Tulancingo, entonces, por eso estoy aquí", dijo en entrevista con medios.

En este municipio, le entregaron playeras para firmar, lonas, regalos de madera, entre otros presentes, sin embargo, también recibió críticas.

Juan Eliseo Fragoso Márquez, originario de Tulancingo y quien se presentó como fundador de Morena y amigo de AMLO, criticó a "las corcholatas", al aseverar que pregonan sus dichos, pero sus actos no concuerdan con su ideología porque suelen llegar con camionetas lujosas y poner vallas metálicas que los dividen de los asistentes.

"Fue un evento que está empezando a interesar a la gente y siento que en este momento Marcelo no debe hacer esto con tan poquita gente, les debe dedicar más tiempo, evitar las barreras entre la gente y él, para que la gente se pueda acercar, que se dé cuenta cómo lo hizo Andrés Manuel López Obrador que se mete en medio de miles de gentes y no pone vallas que lo distancian", expuso.