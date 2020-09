El SAT denunció por corrupción a casi 500 funcionarios públicos

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó este miércoles que se han presentado 175 denuncias por actos de corrupción ante el órgano interno de control, los cuales implican a 497 servidores públicos, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, presentaron 39 querellas que involucran a empresas y a 70 funcionarios públicos; 45% pertenecen a aduanas. También se interpusieron ante la FGR denuncias por defraudación fiscal contra 30 personajes vinculados con medios de comunicación, periódicos, grupos musicales, y equipos de fútbol.

“El monto de adeudos por operaciones simuladas asciende a dos mil 200 millones de pesos en 30 personas nada más”, afirmó Buenrostro durante la conferencia matutina del presidente de México, Andres Manuel López Obrador.

Puntualizó que de enero a agosto de este año se revisaron 627 “grandes” contribuyentes de los aproximadamente 12,000 que existen. De los 15 que más impuestos debían, ocho se pusieron al corriente, cuatro reconocieron sus adeudos y acordaron pagar en parcialidades, dos pasaron a proceso de judicialización ante la Procuraduría Fiscal por negarse a pagar, y uno se encuentra en revisión.

El mandatario mexicano detalló que a pesar de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los ingresos del gobierno a través de la recaudación fiscal se mantuvieron con una disminución “mínima, porque cayó la economía y porque se paró la actividad productiva”.

"Sin embargo, no tuvimos daños mayores. Podemos decir que contamos con finanzas públicas sanas, no se recurrió a deuda adicional y esto tuvo mucho que ver con el buen manejo en la recaudación de los impuestos”, agregó.

Después de agradecer a los contribuyentes por entender que se debe cumplir con el pago de impuestos, remarcó que su administración labora para corregir todas las “deformaciones” que existían en la recaudación “porque todavía hay unos pocos que se dedican, porque había tolerancia, a robar, a engañar, a falsificar facturas, a hacer cosas indebidas, pero ya saben que eso no se permite”.

Buenrostro informó que para mantener la recaudación durante la pandemia por coronavirus se establecieron como objetivos revisar la evasión y elusión fiscal, ampliar la eficiencia recaudatoria, y combatir la corrupción.

Explicó que en el caso de las personas con menores ingresos “se tiene que cambiar la cultura fiscal; sí se están pensando temas de facilidades pero no por ahora, la situación está complicada y lo que queremos es concentrarnos en recaudar para no tener que recurrir a la deuda y no sacrificar ningún programa del gobierno federal”.

La jefa del SAT señaló que la recaudación es “ligeramente” arriba 12% de lo que se gasta en todo el gobierno, después de recordar que en los dos gobiernos pasados se condonaron 413 mil millones de pesos, lo cual ahora está prohibido.

En cuanto a los sectores económicos, explicó que los que más aportaron fueron los sectores energéticos, de telecomunicaciones, y el financiero: representan más del 52% de toda la recaudación que se hizo de los grandes contribuyentes.

Raquel Buenrostro Sánchez es la mujer de confianza de Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es la titular de la Oficialía Mayor de esa dependencia, el órgano encargado de aprobar todas las compras del gobierno y de donde salen las ordenes para los recortes presupuestarios.

Después de que Carlos Urzúa hiciera pública su carta de renuncia a la SHCP, analistas aseguraron que las acusaciones sobre “personajes influyentes” que imponen a personas sin conocimiento en finanzas son contra Buenrostro, pues acuerda directamente con López Obrador sin consultar al titular de la dependencia.

Buenrostro es egresada de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la cual se graduó en 1995. Luego hizo una maestría en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE ). También cursó un posgrado en economía en el Colegio de México, donde Carlos Urzúa fue su profesor.

Fuente: www.infobae.com